Coreea de Nord: Kim Jong Un va dezvălui "următoarea etapă" a programului său de descurajare nucleară

T.B.
Internaţional / 28 ianuarie, 07:42

Coreea de Nord: Kim Jong Un va dezvălui "următoarea etapă" a programului său de descurajare nucleară

Coreea de Nord va dezvălui "următoarea etapă" a planului său de descurajare nucleară la viitorul congres al partidului la putere, a declarat marţi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul unui test cu rachete balistice, potrivit agenţiei oficiale de presă KCNA, preluată de AFP.

Congresul va „clarifica planurile pentru următoarea etapă care vizează consolidarea descurajării nucleare a ţării”, a declarat Kim Jong Un, a scris KCNA, citată de AFP.

Kim Jong Un, însoţit de alţi înalţi oficiali nord-coreeni, a efectuat un tir de testare a unui lansator multiplu de rachete de calibru mare, în timpul căruia au fost trase patru rachete, a relatat KCNA, potrivit AFP.

După ce a recunoscut că dezvoltarea acestui sistem nu a fost lipsită de dificultăţi, Kim Jong Un a declarat că testul de marţi a fost „de mare importanţă pentru îmbunătăţirea eficacităţii descurajării noastre strategice”, conform KCNA, citată de AFP.

Cele patru rachete lansate au lovit o ţintă aflată la peste 358 de kilometri distanţă, potrivit declaraţiilor liderului nord-coreean, relatează AFP.

Rachetele balistice au fost lansate spre Marea Japoniei, iar două dintre ele au aterizat în afara zonei economice exclusive a ţării, a transmis agenţia japoneză Jiji Press, citând surse din Ministerul Apărării.

„Rezultatul şi amploarea acestui test vor provoca o profundă suferinţă morală şi vor reprezenta o ameninţare serioasă pentru forţele care încearcă să provoace o confruntare militară cu noi”, a declarat Kim Jong Un, potrivit KCNA, citată de AFP.

Acest test a fost al doilea efectuat de Phenian în această lună, după o salvă de rachete lansate cu doar câteva ore înainte ca liderul sud-coreean să plece spre China pentru un summit, notează AFP.

Testul a avut loc la o zi după o vizită la nivel înalt la Seul a celui de-al treilea oficial al Pentagonului, Elbridge Colby, care a lăudat Coreea de Sud drept un „aliat model”, potrivit AFP.

Coreea de Nord şi-a intensificat testele cu rachete în ultimii ani, conform AFP.

Potrivit analiştilor citaţi de AFP, această campanie urmăreşte să îmbunătăţească capacităţile de lovire cu precizie, să sfideze Statele Unite şi Coreea de Sud şi să testeze arme înainte de a le exporta eventual în Rusia.

Phenianul se pregăteşte, de asemenea, să organizeze în următoarele săptămâni congresul Partidului Muncitorilor din Coreea, primul din ultimii cinci ani, relatează AFP.

În aşteptarea acestei reuniuni cruciale, liderul Kim Jong Un a ordonat „extinderea” şi modernizarea producţiei de rachete a ţării, potrivit KCNA, citată de AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

