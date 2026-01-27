Coreea de Nord lansează rachete în mare

Coreea de Nord a lansat marţi mai multe rachete balistice către mare, care erau probabil proiectile cu rază scurtă de acţiune, au declarat Coreea de Sud şi Japonia, în timp ce Washingtonul şi Seulul poartă discuţii pe tema transformării poziţiei lor de apărare împotriva Phenianului, relatează Reuters.

Statul Major al Coreei de Sud a precizat pentru Reuters că rachetele au fost lansate dintr-o zonă apropiată de capitala nord-coreeană, Phenian, în jurul orei 15:50, ora locală (08:50 ora României), către marea din largul coastei de est.

Rachetele au zburat aproximativ 350 de kilometri, conform informaţiilor oferite de Statul Major sud-coreean, relatează Reuters.

Paza de coastă a Japoniei a declarat că a detectat ceea ce ar putea fi rachete balistice lansate de Coreea de Nord, care au căzut câteva minute mai târziu, potrivit Reuters.

Prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a afirmat că rachetele nu au avut niciun impact asupra Japoniei, transmite Reuters.

În ultimele luni, Coreea de Nord a testat rachete cu rază scurtă de acţiune şi rachete cu lansare multiplă, dezvoltate ca parte esenţială a arsenalului său nuclear tactic pentru a se proteja de ameninţările SUA şi Coreei de Sud, conform Reuters.

Interesul pentru rachetele balistice cu rază scurtă de acţiune şi artileria nord-coreeană a crescut după ce Phenianul le-a furnizat Rusiei pentru utilizare în războiul împotriva Ucrainei, în cadrul unui pact de apărare reciprocă semnat în 2024, au relatat surse citate de Reuters.

Lansările au avut loc în timpul vizitei unui înalt oficial al Departamentului Apărării al SUA în Coreea de Sud, unde s-a discutat despre modernizarea alianţei militare, într-un context în care Washingtonul vizează un rol mai limitat în eforturile comune de apărare împotriva Coreei de Nord, potrivit Reuters.