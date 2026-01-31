Coreea de Sud va cheltui 1,67 miliarde de dolari pentru transformarea bazată pe IA în sectoarele publice

Guvernul Coreei de Sud intenţionează să cheltuie până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dolari) în 2026 pentru a promova transformarea bazată pe inteligenţă artificială (AI) în sectoarele publice, de la apărare până la agricultură, scrie The Korea Times. Fondurile vor fi distribuite către 33 de agenţii guvernamentale, potrivit Ministerului Ştiinţei şi TIC, reprezentând o creştere de cinci ori faţă de anul trecut, conform The Korea Times.

Seulul va stabili un cadru de colaborare interguvernamentală, oferind unităţi de procesare grafică (GPU), modele şi date AI, precum şi programe de consultanţă, pentru a sprijini implementarea inteligenţei artificiale în sectorul public, a declarat ministrul Ştiinţei, Bae Kyung-hoon, citat de The Korea Times. Ministrul a subliniat că „pentru ca Coreea de Sud să devină una dintre cele trei puteri mondiale în domeniul inteligenţei artificiale şi printre primii cinci lideri tehnologici, trebuie să luăm măsuri mai rapide”, transmite The Korea Times.

Guvernul va consolida capacităţile interministeriale pentru a stabili strategii de investiţii pe termen mediu şi lung şi pentru a genera rapid rezultate tangibile din proiectele de cercetare şi dezvoltare, a adăugat Ministerul Ştiinţei şi TIC, potrivit The Korea Times.

Anterior, Ministerul Comerţului, Industriei şi Resurselor din Coreea de Sud a anunţat un buget record de 186,2 milioane de dolari pentru programul său de inovare în infrastructura industrială, destinat accelerării producţiei bazate pe AI, conform The Korea Times. Bugetul reprezintă o creştere de 11,5% faţă de anul trecut şi vizează consolidarea autonomiei tehnologice şi a competitivităţii industriale a ţării, relatează The Korea Times.

Programul finanţează echipamente şi facilităţi comune pentru companii şi instituţii de cercetare, utilizabile pentru testare, evaluare, certificare şi implementarea platformelor pilot, a precizat Choi Yeon-woo, directorul general al ministerului pentru politica de convergenţă a tehnologiei industriale, conform The Korea Times. Directorul a mai spus că iniţiativa „sprijină companiile să ţină pasul cu tehnologiile emergente prin construirea şi extinderea infrastructurii comune, esenţiale pentru dezvoltarea tehnologiei industriale, dar dificil de realizat individual pentru IMM-uri”, transmite The Korea Times.

Anul acesta, ministerul va selecta 28 de proiecte noi, cu 12 mai multe decât în 2025. Aproximativ 40% din finanţare va fi dedicată dezvoltării infrastructurii de producţie bazate pe AI, inclusiv laboratoare autonome şi facilităţi de transformare a producţiei, pregătite pentru implementare imediată în fabrici, notează The Korea Times.