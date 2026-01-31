Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Coreea de Sud va cheltui 1,67 miliarde de dolari pentru transformarea bazată pe IA în sectoarele publice

T.B.
Internaţional / 31 ianuarie, 13:03

Coreea de Sud va cheltui 1,67 miliarde de dolari pentru transformarea bazată pe IA în sectoarele publice

Guvernul Coreei de Sud intenţionează să cheltuie până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dolari) în 2026 pentru a promova transformarea bazată pe inteligenţă artificială (AI) în sectoarele publice, de la apărare până la agricultură, scrie The Korea Times. Fondurile vor fi distribuite către 33 de agenţii guvernamentale, potrivit Ministerului Ştiinţei şi TIC, reprezentând o creştere de cinci ori faţă de anul trecut, conform The Korea Times.

Seulul va stabili un cadru de colaborare interguvernamentală, oferind unităţi de procesare grafică (GPU), modele şi date AI, precum şi programe de consultanţă, pentru a sprijini implementarea inteligenţei artificiale în sectorul public, a declarat ministrul Ştiinţei, Bae Kyung-hoon, citat de The Korea Times. Ministrul a subliniat că „pentru ca Coreea de Sud să devină una dintre cele trei puteri mondiale în domeniul inteligenţei artificiale şi printre primii cinci lideri tehnologici, trebuie să luăm măsuri mai rapide”, transmite The Korea Times.

Guvernul va consolida capacităţile interministeriale pentru a stabili strategii de investiţii pe termen mediu şi lung şi pentru a genera rapid rezultate tangibile din proiectele de cercetare şi dezvoltare, a adăugat Ministerul Ştiinţei şi TIC, potrivit The Korea Times.

Anterior, Ministerul Comerţului, Industriei şi Resurselor din Coreea de Sud a anunţat un buget record de 186,2 milioane de dolari pentru programul său de inovare în infrastructura industrială, destinat accelerării producţiei bazate pe AI, conform The Korea Times. Bugetul reprezintă o creştere de 11,5% faţă de anul trecut şi vizează consolidarea autonomiei tehnologice şi a competitivităţii industriale a ţării, relatează The Korea Times.

Programul finanţează echipamente şi facilităţi comune pentru companii şi instituţii de cercetare, utilizabile pentru testare, evaluare, certificare şi implementarea platformelor pilot, a precizat Choi Yeon-woo, directorul general al ministerului pentru politica de convergenţă a tehnologiei industriale, conform The Korea Times. Directorul a mai spus că iniţiativa „sprijină companiile să ţină pasul cu tehnologiile emergente prin construirea şi extinderea infrastructurii comune, esenţiale pentru dezvoltarea tehnologiei industriale, dar dificil de realizat individual pentru IMM-uri”, transmite The Korea Times.

Anul acesta, ministerul va selecta 28 de proiecte noi, cu 12 mai multe decât în 2025. Aproximativ 40% din finanţare va fi dedicată dezvoltării infrastructurii de producţie bazate pe AI, inclusiv laboratoare autonome şi facilităţi de transformare a producţiei, pregătite pentru implementare imediată în fabrici, notează The Korea Times.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb