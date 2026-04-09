CORESPONDENŢĂ DE LA BRUXELLES Victor Negrescu: „Propunem o taxă de 1% la nivel european pentru jocurile de noroc şi pariurile online”

G.M.
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 9 aprilie

Victor Negrescu

Taxa europeană pe jocurile de noroc şi pariurile online ar urma să aducă la bugetul UE, în perioada 2028-2034, cel puţin 4 miliarde euro pe an

Comisia Europeană nu găseşte veniturile pentru bugetul de 2 trilioane euro propus pentru perioada 2028-2034 şi, cum taxele propuse de instituţia respectivă nu sunt pe placul statelor membre, grupurile politice din Parlamentul European şi membrii Comitetului pentru bugete caută soluţii. Una dintre ele a fost avansată zilele acestea de Alianţa Socialiştilor şi Democraţilor (S&D), care a fost propusă de Victor Negrescu, vicepreşedintele Parlamentului European.

Victor Negrescu a precizat ieri, la Bruxelles, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii mass-media din România: „În primul rând, pentru a avea aceste resurse proprii europene sau taxe europene, este nevoie de unanimitate la nivelul Consiliului. În prezent, din nefericire, nu există această unanimitate pentru anumite taxe, cum e aceea pe tutun, taxă care este criticată şi de România. Critica principală care vine dinspre statele membre este că aceste taxe europene nu fac decât să ia din bugetele naţionale şi nu sunt taxe europene. În consecinţă, sunt autorul unei propuneri de a introduce o taxă europeană aplicată industriei jocurilor de noroc şi pariurilor online. Dacă se aplică o taxă de 1%, s-ar putea colecta până la 4 miliarde de euro anual (28 de miliarde pe întreg exerciţiul financiar) pentru a finanţa educaţia, tineretul şi acţiunile de prevenţie. Am venit cu propunerea pe care am încercat-o mai devreme; există şi propunerea de a avea o taxă pentru servicii digitale. Există o serie de propuneri pentru taxarea inclusiv a mecanismului ETS, datorită faptului că există actori care, pe bursă, fructifică acest mecanism şi au profituri uriaşe ce nu sunt taxate corespunzător la nivel european. Ce am reuşit să obţinem în raportul pe care îl va vota Parlamentul European este să spunem foarte clar Comisiei Europene şi Consiliului că, dacă anumite taxe din cele propuse nu sunt agreate, Comisia şi statele membre trebuie să se angajeze să înlocuiască acele venituri cu alte venituri pe care eventual le-ar gândi”.

Vicepreşedintele Parlamentului European a mai afirmat că, în discuţiile purtate ieri cu mai mulţi colegi miniştri social-democraţi, a fost avansată ideea refinanţării Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă. Potrivit celor declarate de Victor Negrescu, grupul S&D ar dori ca rambursarea creditului luat de UE pentru MRR să fie rostogolită, pentru a lăsa mai multe resurse pentru nevoile actuale ale statelor membre.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 03:19)

    Eu propun o taxa de 5% din veniturile oricui exprima opinii de stanga. In afara de aceasta de fata :)

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 11:38)

      PE PROFIT-DA, NORMAL, DAR DE CE NU SI PE LIMBAJ (PORECLE, BULYING ETC) SI MAI ALES PE EXPRIMAREA OPINIEI PROPRII?

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 13:39)

    Toate costurile asociate care sunt consecinta acestui furt legal (numit "jocuri de noroc") depasesc cu mult ceea ce incaseaza statul/statele.

    Taxarea si suprataxarea nu au decat doua efecte: 

    1) dau impresia ca tu, politician, lucrezi in folosul societatii; 

    2) accentueaza gradul de dependenta produs de "jocurile de noroc", pentru ca surplusul fiscal necesar este transferat prin softurile folosite in rate mai mici de castig pentru cei prinsi in capcana iluziilor. 

    Mai mult, in acest sector nu exista concurenta reala, cel putin nu in Europa: casele de pariuri care pot face concurenta industriei continentale sunt tinute la distanta de aceasta zona inclusiv prin legislatie, precum cea promovata de acest inept europarlamentar roman care se asociaza pe fata cu ei.

    Dar, sa nu fim surprinsi: priviti doar ce OUG a dat guvernul Ponta IV in 2014, intre Craciun si Anul Nou, si o sa intelegeti unde ii sunt radacinile acestui Negrescu. 

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

