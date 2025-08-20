Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Crăciun (APAPR): Codul Fiscal ar trebui să aibă nişte prevederi care să stimuleze şi mai mult economiile pentru pensie

M.P.
Piaţa de Capital / 20 august, 09:36

Crăciun (APAPR): Codul Fiscal ar trebui să aibă nişte prevederi care să stimuleze şi mai mult economiile pentru pensie

Codul Fiscal ar trebui să aibă prevederi care să stimuleze economiile prin Pilonul 3, prin pensiile ocupaţionale, pentru creşterea calităţii vieţii românilor la pensie, a declarat, marţi, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, la dezbaterea publică pe tema proiectului de Lege privind plata pensiilor private, organizată de Ministerul Muncii, potrivit Agerpres, de la care precizăm următoarele.

El a subliniat că este foarte important ca acest proiect de act normativ să fie de o foarte bună calitate, adică „nu trebuie să fie un experiment”.

„Nu cred că sunt foarte multe proiecte de reformă, din păcate, de succes cu care România poate să se laude, iar acesta (proiectul de Lege privind plata pensiilor private - n. r.) cred că e pe punctul să ne iasă foarte bine, cu tot impactul pe care l-a avut din punct de vedere social, dar inclusiv din punctul de vedere al pieţei de capital. Să ne amintim de Hidroelectrica, dacă e să dau doar un exemplu, dar, nu e aşa, sfârşitul încununează opera şi tocmai de aceea, pentru ca acest proiect să fie de mare succes, e foarte important ca şi Legea de plată a pensiei să fie de o foarte bună calitate. Şi când spun de o foarte bună calitate, din punctul nostru de vedere, asta înseamnă că ea nu trebuie să fie un experiment. Ea trebuie să urmeze poveştile de succes ale altor ţări care fac lucrul acesta de multă vreme şi care au dus la prosperitatea pensionarilor din aceste ţări”, a afirmat Crăciun.

În acest sens, trebuie să ţinem cont de scopul creării acestui sistem de pensii private, respectiv pentru calitatea vieţii românilor care ies la pensie.

„Cred că ăsta e lucrul foarte important să ni-l amintim şi să rămânem consecvenţi: să ne amintim de ce am creat un sistem de pensii private, faptul că el a fost gândit pentru calitatea vieţii românilor la pensie şi modul în care vom încununa acest proiect să garanteze în continuare calitatea vieţii românilor la pensie. Nu vreau să intru în detalii tehnice. Până la urmă, detaliile tehnice care vor fi stabilite noi, ca administratori de pensii, le vom duce la îndeplinire, dar cred că importante aici sunt principiile şi principiile sunt cele legate de utilizarea acestor bani pentru a asigura o calitate a vieţii nu în primul an de pensie, nu în primii ani de pensie, ci pe o perioadă cât mai lungă. Chiar dacă ştiu că nu este obiectul acestei întâlniri, sarcina mai departe, odată ce vom avea o Lege plăţii pensiilor, este să încercăm să dezvoltăm sistemul şi mai mult. Şi ca să dezvoltăm sistemul şi mai mult, ca să încurajăm oamenii să economisească mai mult pentru pensie, cred că prevederile Codului Fiscal, aşa cum şi în alte ţări încurajează economisirea pentru pensie, cred că şi în România ar trebui să stimuleze şi mai mult economiile prin Pilonul 3, prin pensiile ocupaţionale şi aşa mai departe. Deci, e un subiect - care chiar dacă nu este obiectul acestei discuţii - la care cred că va trebui să ne întoarcem, inclusiv Ministerul de Finanţe, pentru că prosperitatea românilor depinde nu doar de cum facem plăţile, ci şi cât de mulţi bani economisesc în aceste fonduri şi ei trebuie încurajaţi să economisească mai mult”, a transmis preşedintele APAPR.

