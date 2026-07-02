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Criteriile de sustenabilitate stabilesc costul creditelor imobiliare

A.M.
Bănci-Asigurări / 2 iulie, 11:20

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Proiectele imobiliare din România care respectă standardele de finanţare verde obţin condiţii de creditare mai avantajoase de la instituţiile bancare, potrivit unui comunicatul de presă emis de agenţia imobiliară Colliers, remis redacţiei.

Toate cele şase bănci analizate în cadrul cercetării aplică regula ca necesarul de energie primară al unei clădiri noi să fie cu cel puţin 10% sub pragul naţional NZEB, transmite Colliers.

Certificatele de performanţă energetică valabile reprezintă cerinţe de bază pentru obţinerea fondurilor, informează sursa citată.

Creditele pentru proiectele neconforme nu primesc încadrarea de finanţare verde, conform specialiştilor.

În cazul băncilor multilaterale de dezvoltare, neîndeplinirea criteriilor verzi elimină eligibilitatea proiectului pentru finanţare, notează consultanţii imobiliari.

„Pentru clădirile noi, sustenabilitatea nu mai este verificată la final, ci devine o condiţie integrată încă din faza de proiectare. Pentru bănci, alinierea la Taxonomia UE şi performanţa energetică nu mai reprezintă doar un exerciţiu de raportare, ci devin criterii care decid dacă un proiect se califică drept finanţare verde şi în ce condiţii. Certificările precum LEED şi BREEAM le permit dezvoltatorilor să demonstreze clar performanţa clădirii şi oferă băncilor şi investitorilor repere uşor de comparat”, explică Oana Stamatin, ESG Chief Officer | Sustainability Services la Colliers.

Toate instituţiile participante la studiu oferă un avantaj financiar sau comercial pentru proiectele imobiliare verzi, transmite compania de consultanţă.

Condiţiile depind de caracteristicile proiectului şi de profilul fiecărui client, potrivit aceleiaşi surse. O instituţie bancară acordă beneficii totale de 1-2 puncte procentuale în funcţie de bonitate, arată datele studiului.

Pierderea certificării pe parcursul creditului determină reclasificarea finanţării în cazul a trei instituţii financiare, avertizează sursa menţionată.

Cinci dintre cele şase bănci folosesc metodologia CRREM pentru evaluarea clădirilor existente, informează specialiştii. Evaluarea depinde direct de consumul real de energie şi de emisiile generate în timp, conform raportului.

Patru instituţii financiare analizează planurile de decarbonizare cu termene şi bugete clare, menţionează sursa citată. Strategiile de sustenabilitate ale întregii organizaţii contează de asemenea în procesul de analiză, notează Colliers.

„Pentru clădirile existente, certificatul energetic şi certificarea verde rămân importante, dar nu mai sunt suficiente fără o evaluare continuă a performanţei reale în exploatare. Băncile acordă o atenţie tot mai mare consumului efectiv de energie, emisiilor generate şi calităţii managementului operaţional. De asemenea, analizează şi existenţa unor planuri clare de îmbunătăţire, aliniate la traiectorii de decarbonizare precum CRREM. Astfel, proprietăţile care pot demonstra performanţă constantă, acces la date relevante şi un parcurs credibil de reducere a emisiilor vor fi mai bine poziţionate pentru a păstra accesul la finanţare verde într-o piaţă în care aceşti factori devin decisivi”, subliniază Roxana Isopescu, Director | Sustainability Services la Colliers.

Segmentele de birouri şi de retail dispun de cele mai clare reguli de finanţare în acest moment, transmite agenţia imobiliară.

Criteriile verzi se extind rapid şi către proiectele industriale şi rezidenţiale, potrivit aceleiaşi surse. Absenţa datelor furnizate de clienţi şi lipsa unor repere naţionale clare reprezintă principalele obstacole pe piaţa locală, notează autorii studiului.

Piaţa din România însumează deja aproximativ 4,6 milioane de metri pătraţi de proiecte imobiliare cu certificări verzi, conform datelor centralizate de Colliers.

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    (mesaj trimis de Redacţia în data de 02.07.2026, 11:47)

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