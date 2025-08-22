Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Criză în lumea culturală: artiştii şi compozitorii contestă reorganizarea ORDA

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 22 august

Criză în lumea culturală: artiştii şi compozitorii contestă reorganizarea ORDA

Un proiect de ordonanţă de urgenţă iniţiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe a stârnit un val de proteste în rândul artiştilor şi compozitorilor. Aceştia atrag atenţia că demersul ar încălca Constituţia şi ar ameninţa direct funcţionarea organizaţiilor de gestiune colectivă, afectând implicit şi statul român.

Ministerul Culturii: reformă pentru eficienţă şi coerenţă instituţională

Ministerul Culturii argumentează că reorganizarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) într-un cadru instituţional unitar ar aduce beneficii clare: consolidarea autorităţii administrative şi legislative; reducerea costurilor prin eliminarea funcţiilor redundante şi a cheltuielilor administrative; întărirea controlului asupra organismelor de gestiune colectivă; simplificarea procedurilor pentru artişti şi creatori.

Instituţia mai subliniază că experienţa sa în domeniu - de la implicarea în Grupul de lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală, până la parteneriatele internaţionale cu OMPI - îi conferă legitimitatea de a coordona acest proces.

Reacţia artiştilor: „Un atac fără precedent”

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, artiştii şi compozitorii solicită stoparea proiectului şi începerea unui dialog real. Aceştia avertizează asupra a trei mari pericole: Încălcarea Constituţiei - Legea 8/1996 fiind organică, nu poate fi modificată prin ordonanţă, ci doar printr-un proces parlamentar transparent; Desfiinţarea ORDA şi politizarea domeniului - transformarea într-o simplă direcţie subordonată Ministerului Culturii ar duce la birocraţie crescută şi la riscul numirilor pe criterii politice; Periclitarea drepturilor artiştilor - asociaţiile de gestiune colectivă, care asigură de peste 30 de ani recuperarea şi distribuirea drepturilor de autor şi contribuţiile fiscale aferente, ar fi puse în pericol.

„Prin acest proiect normativ toxic şi ostil, se doreşte distrugerea noastră instituţională şi prejudicierea atât a compozitorilor şi artiştilor, cât şi a statului român”, au transmis reprezentanţii CREDIDAM.

Dimensiunea economică: aproape 30 de milioane de euro viraţi la buget

Organizaţiile de gestiune colectivă au reamintit că, doar în ultimii trei ani, prin activitatea lor, au fost virate către bugetul de stat aproape 30 de milioane de euro, reprezentând taxe, TVA şi contribuţii sociale. În opinia acestora, subminarea structurii existente ar afecta nu doar veniturile artiştilor şi compozitorilor, ci şi încasările fiscale ale României.

O miză europeană şi un calendar-limită

Disputa are şi o dimensiune europeană: România are termen până la 18 noiembrie 2025, stabilit de Comisia Europeană, pentru eventuale modificări legislative. Artiştii subliniază că există timp suficient pentru dezbateri constituţionale şi consultări reale, fără a recurge la proceduri de urgenţă. Deşi Ministerul Culturii vorbeşte despre modernizare şi eficienţă administrativă, artiştii şi compozitorii denunţă un pericol existenţial pentru instituţiile care le protejează drepturile. Premierul Ilie Bolojan devine acum arbitrul acestei confruntări: de decizia sa depinde dacă proiectul va continua pe linia ordonanţei de urgenţă sau va fi retras în favoarea unui proces parlamentar şi consultativ. În lipsa unei soluţii de compromis, cultura română riscă să se confrunte cu una dintre cele mai tensionate crize instituţionale din ultimii ani, cu implicaţii nu doar artistice, ci şi juridice şi economice.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb