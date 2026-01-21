Cursa Tarom Bucureşti-Iaşi a fost anulată din cauza ceţii de pe aeroportul ieşean

Zborul Bucureşti-Iaşi şi retur a fost anulat miercuri, în timp ce alte două curse Ryanair ce urmau să aterizeze la Iaşi au fost redirecţionate către Timişoara, din cauza ceţii dense de pe aeroportul ieşean, informează news.ro.

Cursa aeriană Bucureşti-Iaşi a fost anulată, la fel şi zborul retur, activitatea pe aeroportul din Iaşi fiind afectată în cursul dimineţii din cauza ceţii

De asemenea, zborurile de la Paris şi Bruxelles operate de Ryanair au fost redirecţionate către Timişoara.

”Condiţiile meteorologice nefavorabile, respectiv ceaţa densă, au redus vizibilitatea pe Aeroportul Iaşi sub limita de siguranţă, motiv pentru care programul de zbor a înregistrat modificări. Decizia de anulare sau rerutare a unui zbor aparţine exclusiv companiei aeriene, care are obligaţia de a informa direct pasagerii afectaţi”, au precizat reprezentanţii Aeroportului Iaşi.

Conducerea aerogării ieşene a informat că în cazul zborurilor deviate către alte aeroporturi, pasagerii sunt preluaţi de autocare puse la dispoziţie de operatorii aerieni şi transportaţi către destinaţia finală.

”Recomandăm pasagerilor care au zboruri programate în următoarele ore să menţină legătura cu reprezentanţii companiilor aeriene pentru informaţii şi actualizări în timp real”, au mai transmis reprezentanţii aeroportului Iaşi.