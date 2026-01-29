Curtea de Apel Bucureşti decide joi în cazul angajaţilor ANRE care contestă reorganizarea

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) este aşteptată să pronunţe joi o decizie în dosarul deschis de peste 100 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care au cerut suspendarea actelor privind reorganizarea instituţiei şi reducerea cheltuielilor, măsuri aprobate la finalul anului trecut în cadrul reformei asumate de Guvernul Bolojan, conform News.ro.

Pronunţarea a fost amânată săptămâna trecută, iar cauza se află pe rolul secţiei de contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti, specifică sursa citată.

Dosarul vizează suspendarea executării mai multor acte administrative aprobate în decembrie 2025, respectiv ordine şi decizii care stau la baza reorganizării ANRE şi a reducerii cheltuielilor din instituţie. Acţiunea a fost înregistrată la CAB în data de 8 ianuarie şi este îndreptată împotriva ANRE şi a preşedintelui autorităţii, potrivit News.ro.

Un demers similar a fost iniţiat şi de peste 150 de angajaţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care contestă o hotărâre privind reducerea salariilor. Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti în 13 ianuarie, iar primul termen de judecată este stabilit pentru 3 februarie 2026, subliniază News.ro.

Curtea de Apel Bucureşti a admis o cerere similară formulată de peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), care au contestat concedierile şi reducerile de venituri prevăzute în planul de reorganizare adoptat prin Legea 145/2025 privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, notează sursa citată.

Instanţa a dispus suspendarea punerii în executare a actelor administrative emise de conducerea ANCOM, inclusiv a celor privind organigrama, procedura de selecţie a personalului şi reorganizarea instituţiei, potrivit News.ro.

Ca efect, întreaga procedură de reorganizare a fost blocată, inclusiv termenele de preaviz şi deciziile individuale de concediere, conform sursei citate.