CX Conference 2025: AI şi factorul uman, în centrul experienţei clienţilor

CX Conference, eveniment de referinţă dedicat profesioniştilor în experienţa clientului, revine pe 14-15 octombrie 2025, într-un format care combină conţinut relevant cu spaţii potrivite pentru discuţii aplicate şi perspective valoroase, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Astfel, evenimentul începe pe 14 octombrie la Le Château (Strada Turturelelor 11, Sector 3, lângă Piaţa Alba Iulia) şi continuă pe 15 octombrie cu CX Workshops la Maidan Spaţiul (Bulevardul Expoziţiei 2, Sector 1), într-un format dinamic şi colaborativ.

Ediţia din acest an explorează intersecţia dintre inteligenţa artificială şi factorul uman în crearea experienţelor clienţilor, oferind studii de caz practice şi previziuni pentru viitorul industriei CX (Customer Experience). Evenimentul este organizat de Customer Experience România şi Gabriela Ciupitu, recunoscută recent drept cel mai influent profesionist în Customer Experience la nivel global. CX Conference reuneşte lideri din business, experţi în tehnologie şi profesionişti din domeniu pentru a dezbate tendinţele care modelează viitorul relaţiilor cu clienţii.

După succesul ediţiei din 2024, care a atras peste 230 participanţi şi a generat dezbateri intense despre rolul AI în experienţa clientului, ediţia 2025 revine cu un format consolidat relevant pentru provocările actuale din industrie. Tema centrală este "High tech - high touch” şi adresează unele dintre cele mai presante dileme ale industriei: cum poate fi integrată inteligenţa artificială în procesele de CX astfel încât să amplifice empatia şi eficienţa, fără a pierde componenta umană esenţială.

"Potrivit datelor analizate de Customer Experience România, utilizarea AI în interacţiunile cu clienţii a crescut de trei ori în 2024. Efectele au fost clare: satisfacţie mai mare şi costuri operaţionale reduse. Totuşi, conform Ipsos Global Trends 2024, companiile româneşti utilizează AI de patru ori mai puţin decât media europeană. Această diferenţă evidenţiază un potenţial major, încă nevalorificat, un subiect pe care îl vom dezbate pe larg în cadrul conferinţei”, precizează Gabriela Ciupitu, fondatoarea Customer Experience România şi lider recunoscut la nivel global în domeniul CX,

Conform sursei, CX Conference aduce în premieră în această ediţie Customer Centricity Index, un studiu realizat împreună cu Ipsos, despre cum percep clienţii experienţele oferite de brandurile din principalele industrii din România. Studiul va cuprinde informaţii despre interacţiunile cu produsele şi serviciile brandurilor, self-service, atitudinea angajatilor şi eficienta proceselor.

La finalul primei zile de conferinţă, în cadrul Customer Centricity Gala, vor fi premiate companiile care nu doar promit, ci oferă experienţe cu adevărat centrate pe client, respectiv care au obţinut cele mai bune rezultate în Index.

Conferinţa va include prezentări, paneluri şi sesiuni interactive, axate pe studii de caz relevante din domenii precum retail, servicii financiare, telecomunicaţii şi nu numai. CX Maturity Study 2025 pentru România şi Moldova realizat în parteneriat cu Staffino, va dezvălui, ca în fiecare an, evoluţia strategiilor şi practicilor CX din piaţa locală privind pilonii: strategia CX, cultură centrată pe client (customer-centric culture), customer & employee journey, experienţă digitală şi vocea clienţilor.

Ce înseamnă un CX adaptat noii realităţi digitale? Cât de mult din parcursul clientului poate fi automatizat fără a pierde autenticitatea? Cum influenţează cultura internă capacitatea de a livra loialitate şi relevanţă? Sunt doar câteva dintre întrebările la care vor răspunde speakerii invitaţi.

Agenda conferinţei din 14-15 octombrie va include teme precum viitorul CX, îmbinarea dintre interacţiunile AI şi cele umane, strategiile de foresight în designul experienţelor, dar şi studii de caz concrete din companii care au integrat tehnologia fără a pierde componenta umană.

Printre speakerii confirmaţi se numără specialişti din România şi din străinătate, cu expertiză în transformare digitală, leadership empatic şi customer-centric culture, precum Ian Golding (Customer Experience Consultancy), Bruce Temkin (Temkinsight), Olga Potaptseva (European Customer Consultancy), Andreea Coca (Pluxee România), Gabriela Roşca (Smart HR Event), Alina Dimbean ( Delgaz Grid), Bulent Duagi (Strategy Consultant), Hunor Kovacs (Geomant), Ştefan Dumitru (Geomant), Gabriela Ciupitu (Customer Experience România), urmând ca line-up-ul complet să fie actualizat în perioada următoare.

"CX Conference a apărut din dorinţa de a aduce în aceeaşi sală profesionişti care înţeleg că experienţa clientului nu mai e doar un indicator de satisfacţie, ci o reflecţie a culturii interne. Ediţia din acest an vine într-un moment-cheie, în care tot mai multe organizaţii experimentează integrări ale inteligenţei artificiale în procesele de muncă. Întrebarea nu mai este dacă folosim AI, ci cum o facem fără să pierdem conexiunea umană. Tehnologia poate aduce viteză şi eficienţă, dar doar o cultură sănătoasă poate susţine empatia - şi, implicit, loialitatea. Conferinţa din 2025 îşi propune să aducă exemple reale, din organizaţii care navighează cu luciditate această tranziţie” , adaugă Gabriela Ciupitu.

Evenimentul va avea loc pe 14-15 octombrie 2025 la Le Chateau, respectiv la Maidan Spaţiul. Înscrierile sunt disponibile pe https://cx-conference.ro/ cu oferte early-bird valabile până pe 15 septembrie 2025, iar detalii agenda evenimentului şi parteneriate pot fi găsite pe site-ul oficial.

Potrivit comunicatului, evenimentul are parteneri strategici şi organizaţii care contribuie activ la dezvoltarea comunităţii CX, la nivel local şi internaţional. CX Conference 2025 este organizat cu sprijinul partenerilor din comunitatea profesioniştilor CX din România, respectiv Staffino şi Geomant, precum şi al partenerului de research pentru Customer Centricity Index, Ipsos. Smart HR şi Maidan Spaţiul, gazda celei de-a doua zile a conferinţei, susţin de asemenea evenimentul.

De asemenea, evenimentul beneficiază de susţinerea unor parteneri strategici internaţionali, precum Customer Institute, Customer Experience Professionals Association (CXPA), Awards International şi Customer Experience Magazine (CXM).

Partenerii media ai ediţiei din 2025 includ: Wall-Street.ro, Start-up.ro, Retail.ro, Transilvania Business, Ziarul Bursa, EventsMax, PRwave, Romania-Insider.com şi RomaniaJournal.ro.