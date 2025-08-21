Decathlon: Creştere rapidă a vânzărilor de biciclete şi interes tot mai mare pentru modelele electrice

Potrivit Decathlon, cel mai mare retailer european de articole sportive, România se menţine în top 3 pieţe cu cea mai rapidă creştere a vânzărilor de biciclete din Europa în ultimii trei ani, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Evoluţia se datorează atât interesului crescut pentru bicicletele destinate copiilor, cât şi creşterii accelerate a segmentului pentru adulţi, în special al bicicletelor electrice.

Conform datelor retailerului, segmentul bicicletelor pentru copii rămâne cel mai important, susţinut de interesul ridicat al părinţilor de a-i învăţa pe cei mici să pedaleze. Modelele pentru copii, inclusiv cele tranzacţionate prin programul de Buy Back, se află detaşat pe primul loc la numărul de unităţi vândute. Din perspectiva cifrei de afaceri, piaţa este echilibrată între bicicletele pentru copii şi cele pentru adulţi, cu menţiunea că, în ultimii ani, segmentul dedicat adulţilor a înregistrat o creştere constantă a interesului.

Aproape 1 din 3 biciclete vândute de Decathlon ajunge la un client din Bucureşti - Ilfov, regiune care generează cea mai mare parte din vânzări. Capitala este urmată de Timişoara, oraş cu iniţiative consistente pentru mobilitatea urbană, iar pe următoarele poziţii se clasează Cluj, Braşov şi Constanţa.

Deşi MTB-urile domină încă preferinţele românilor datorită versatilităţii lor, tot mai mulţi clienţi se orientează către biciclete de şosea, gravel şi, mai ales, electrice. Segmentul bicicletelor electrice a înregistrat o creştere de peste 40% faţă de anul anterior, după ce, în urmă cu doi ani, vânzările s-au dublat.

Potrivit sursei, la prima achiziţie, românii investesc, în medie, între 1.000 şi 1.200 RON pentru o bicicletă de copii, iar în cazul modelelor premium din aluminiu, suma poate ajunge la 2.000 RON. Pentru produsele resigilate din programul Buy Back, costul scade chiar şi la jumătate. În ceea ce priveşte bicicletele pentru adulţi, valoarea medie a primei achiziţii se situează între 1.200 şi 1.500 RON, însă segmentul modelelor de şosea, gravel sau XC cu cadru din carbon - cu preţuri de peste 5.000 RON - câştigă tot mai multă popularitate.

Majoritatea clienţilor vin deja documentaţi, unul din trei pregătindu-şi vizita în magazin după ce verifică detaliile pe site-ul Decathlon.

„Tehnologizarea avansată şi diversificarea ofertei de biciclete electrice creează premisele pentru dezvoltarea pieţei de ciclism. Ne aşteptăm ca, în anii următori, consumul să fie tot mai mult orientat spre raportul dintre preţ şi valoare, nu doar pe decizia de moment.”, a declarat Bogdan Iscu, Director Comercial Sport, Decathlon România.

Preţul accesibil, credibilitatea brandului şi funcţionalităţile sunt principalele criterii care influenţează alegerea unei biciclete. Clienţii apreciază în mod special garanţia, accesul facil la reparaţii în service-urile Decathlon, dar şi faptul că brandurile proprii sunt validate în competiţiile internaţionale de către echipele de elită susţinute de retailer.

Cele mai frecvente achiziţii asociate unei biciclete sunt căştile, mănuşile, ochelarii, soluţiile de hidratare, piesele de schimb şi apărătorile de noroi - investiţii esenţiale pentru siguranţă şi confort.

În ceea ce priveşte serviciile post-vânzare, în atelierele de service Decathlon, cele mai solicitate intervenţii sunt schimbarea camerei şi/sau a cauciucurilor, reviziile integrale - prin care sunt verificate toate aspectele funcţionale ale bicicletei pentru a preveni eventuale defecte ale componentelor - şi reglajele frânelor şi ale schimbătoarelor de viteză.

Conform comunicatului, aproape 40% din gama de biciclete Decathlon este produsă local, la Timişoara, într-una dintre cele mai mari fabrici din Europa de Est, unde se asamblează, în medie, 4.000 de biciclete zilnic pentru întreaga reţea europeană.

În calitate de partener principal al competiţiei L'Étape România by Tour de France, Decathlon sprijină dezvoltarea ciclismului de performanţă şi a celui recreativ. Evenimentul are loc la Bucureşti pe 31 august 2025, reunind mii de pasionaţi care vor pedala pe trasee adaptate diferitelor niveluri de experienţă. În cadrul evenimentului, vizitatorii vor putea descoperi standul Decathlon, unde va fi prezent şi partenerul MedLife, prin proiectul „Sănătatea e plăcere. Începe cu mişcare”, o iniţiativă dedicată promovării unui stil de viaţă activ şi sănătos.