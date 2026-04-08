Delgaz Grid a investit, anul trecut, 241 milioane de euro în reţelele de gaze naturale şi electricitate

Delgaz Grid, compania de distribuţie a grupului E.ON în România, a realizat anul trecut investiţii de peste 1,2 miliarde lei (circa 241 milioane euro) în reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi energiei electrice, iar pentru anul în curs are planificată o sumă record, de 1,4 miliarde de lei (282 de milioane euro), cu 17% mai mult decât în 2025.

Susţinute din surse proprii şi fonduri europene atrase, investiţiile realizate în 2025 au fost cu peste 165% mai mari faţă de valoarea medie anuală din intervalul 2010-2019 (când acestea se situau la circa 90 de milioane de euro/an).

În distribuţia de gaze naturale au fost consemnate investiţii de peste 538 milioane de lei (107 milioane euro), fiind modernizaţi 448 km de conducte şi branşamente gaz. Reţeaua de distribuţie a fost extinsă cu 253 km, fiind racordaţi 31.000 de noi consumatori. Totodată, în parteneriat cu autorităţile locale, au fost înfiinţate distribuţii de gaze naturale în 7 localităţi din judeţele Sibiu, Timiş şi Bacău, pe o lungime care însumează 84 de kilometri.

Au fost modernizate şase staţii de reglare-măsurare a gazelor naturale - în judeţele Bacău, Caraş-Severin, Hunedoara şi Iaşi -, care au dus la îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie pentru consumatorii din zonele deservite.

Tot anul trecut, Delgaz Grid a lansat în premieră trei proiecte pilot în domeniul gazelor verzi: BioMethaneMix (vizează obţinerea biometanului şi injecţia acestuia în reţele de distribuţie/instalaţii de utilizare), BlendUp30 (testarea modului de funcţionare a echipamentelor reţelei de distribuţie gaze naturale şi a aparatelor de utilizare existente cu amestecuri de hidrogen în gazele naturale de 23% şi 30v%) şi HyGrid100 (utilizarea hidrogenului 100% pe un tronson de reţea de gaze naturale şi aparate noi de utilizare).

Pe segmentul de energie electrică, valoarea investiţiilor a fost de 674 milioane de lei (134 milioane de euro), reţeaua de distribuţie fiind modernizată pe o lungime de 1.405 km şi extinsă cu 720 km. Au fost racordaţi circa 36.500 noi utilizatori, dintre care 22.000 de consumatori şi 14.500 prosumatori.

Anul trecut a fost finalizat proiectul ADMS (Advanced Distribution Management System) printr-o investiţie de 84 milioane de lei, din care 61 milioane lei finanţare europeană. ADMS integrează într-o platformă digitală unitară funcţionalităţile necesare proceselor de comandă operativă, programare şi planificare operaţională a reţelelor electrice de distribuţie de înaltă, medie şi joasă tensiune, până la nivelul consumatorilor.

Contorizare inteligentă: La sfârşitul anului 2025 erau deja instalate 586.000 contoare SMART (circa 80.000 montate anul trecut), dintre care 525.000 sunt şi integrate în sistemul de măsură inteligent (SMI). Platforma digitală MDM/MDC (Managementul Datelor de Măsurare/Managementul Colectării Datelor), cu o capacitate de integrare a 1.600.000 contoare, asigură suportul pentru SMI.

În acest moment, 124 de staţii de transformare din cele 130 operate de Delgaz Grid sunt integrate în SCADA (Achiziţie de Date şi Control la Distanţă), dar şi 688 de posturi de transformare automatizate din zona urbană (70 dintre ele în 2025). De asemenea, peste 2.031 de echipamente telecomandate integrate în SCADA (separatoare şi reclosere) sunt instalate în reţelele aeriene de medie tensiune, din care 121 anul trecut.

Ca urmare a investiţiilor derulate an de an, Delgaz Grid se poziţionează ca unul dintre cei mai performanţi operatori de distribuţie, prin îmbunătăţirea semnificativă a principalilor indicatori ai serviciului de distribuţie. În ultimii 10 ani, SAIDI (indicator referitor la durata întreruperilor) a scăzut de peste şase ori, ajungând în 2025 la 66,7 minute de la 438,83 minute în 2015, iar SAIFI (indicator referitor la numărul întreruperilor) a scăzut de circa opt ori, ajungând anul trecut la 0,72, de la 5,89 în 2015.

De asemenea, Delgaz Grid s-a situat, în perioada 2021-2024, pe primul loc în rândul operatorilor de distribuţie din România, cu cea mai mică durată a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, conform rapoartelor ANRE.

Pentru anul în curs, compania Delgaz Grid şi-a propus să investească, din surse proprii şi fonduri UE, o sumă record de 1,42 miliarde de lei (282 de milioane euro), cu 17% mai mult decât în 2025.

Gaze naturale - sunt prevăzute investiţii de peste 544 milioane de lei (108 milioane euro). Vor fi modernizate conducte şi branşamente de gaze naturale pe o lungime de 627 km. Totodată, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului, vor fi modernizate 15 staţii de reglare-măsurare. Dezvoltarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi racordarea noilor consumatori reprezintă o altă prioritate, pentru anul acesta fiind prevăzute fonduri pentru extinderea reţelei cu peste 223 km.

Energie electrică - sunt planificate investiţii de 877 milioane de lei (174 milioane euro), cu 26% mai mult faţă de anul precedent. Investiţiile vizează continuarea automatizării şi digitalizării sistemului de distribuţie, SMART metering, modernizarea reţelelor aeriene, a staţiilor şi posturilor de transformare, extinderea reţelei de distribuţie pentru racordarea de noi consumatori, creşterea capacităţii reţelelor pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile.

Proiecte cu fonduri europene - la acest moment sunt în derulare 15 proiecte, în valoare de totală 436 mil. euro, din care 325 mil. euro finanţare europeană.

Proiectele vizează contorizare SMART, modernizări de staţii de transformare, construcţia de staţii noi, modernizări de reţele pe toate nivelele de tensiune.

Unul dintre cele mai importante proiecte, lansat la începutul anului, este cel de alimentare cu energie electrică a viitorului Spital Regional de Urgenţă (SRU) Iaşi, unitate medicală ce va deservi locuitorii din Regiunea Nord-Est a României. Valoarea investiţiei este de aproximativ 145 milioane lei (29 milioane euro), din care finanţare europeană nerambursabilă de circa 120 milioane de lei (24 milioane de euro).

Un alt proiect major de dezvoltare a reţelei de distribuţie, pentru care semnarea contractului de finanţare este preconizată la mijlocul anului, este proiectul CARMEN, derulat în parteneriat cu Transelectrica şi ESO (operator transport) Bulgaria. Valoarea totală este de 210 milioane de euro, din care 104 milioane de euro finanţare europeană. Componenta Delgaz Grid este de 79 milioane de euro, din care aproximativ 40 milioane euro grant.

Contorizare inteligentă - este planificată instalarea a circa 120.000 contoare SMART, cu ţinta de 85% acoperire a contorizării inteligente până în 2030.

Compania depune toate eforturile pentru a reduce cât mai mult disconfortul generat de lucrările de investiţii, care au ca scop final îmbunătăţirea serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi energiei electrice pentru consumatori, precum şi creşterea siguranţei acestora.