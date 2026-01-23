Demisia preşedintelui Rumen Radev, aprobată de Curtea Constituţională a Bulgariei

Curtea Constituţională a Bulgariei a anunţat vineri că a aprobat demisia preşedintelui Rumen Radev, deschizând calea pentru ca acesta să părăsească funcţia. Radev a demisionat săptămâna aceasta, alimentând speculaţiile că va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare. El urma să ocupe funcţia prezidenţială, în mare parte ceremonială, până în ianuarie 2027, potrivit News.ro.

Curtea Constituţională a declarat că prerogativele lui Rumen Radev au fost revocate, iar vicepreşedinta Iliana Iotova îl va înlocui în funcţie. Radev a demisionat după ce guvernul anterior şi-a dat demisia luna trecută, iar Iotova va numi un guvern interimar şi va stabili data alegerilor parlamentare, al optulea scrutin legislativ în patru ani, conform News.ro.

Rumen Radev, suspectat de simpatii proruse, sugera de mai mult timp că intenţionează să înfiinţeze un partid propriu, susţinând că acest lucru ar fi necesar pentru a aduce stabilitate şi a combate corupţia într-una dintre cele mai sărace şi mai corupte ţări din Uniunea Europeană, care a aderat la zona euro la 1 ianuarie. Nu era însă clar dacă preşedintele va face acest pas înainte de alegerile legislative viitoare, relatează News.ro.