Deprecieri pe linie pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi pe linie, în ultima sesiune de tranzacţionare a săptămânii trecute. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un declin de 0,39%, la 29.241 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 0,28%, până la 5.717 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 134 milioane de lei, sub din sesiunea anterioară, de 166 milioane lei, circa 80% din lichiditate provenind din transferurile cu acţiuni.

În piaţa „regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 21,5 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,26%, la preţul unitar de 38,2 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Romgaz (SNG), care au urcat cu 2,09%, la preţul de 12,7 lei, în condiţiile unor schimburi 8,4 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) au coborât cu 0,69%, la preţul de 1,003 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 7,5 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Hidroelectrica (H2O), care au cumulat un rulaj de 7,4 milioane de lei, acţiunile producătorului şi furnizorului de energie electrică încheind ziua în scădere cu 0,63%, la preţul unitar de 159 de lei.

În piaţa ”deals” au avut loc, în total, trei tranzacţii. Cea mai importantă dintre acestea, în valoare de 12 milioane lei, a fost încheiată cu acţiuni BRD-Groupe Societe Generale, la preţul unitar de 30 de lei, similar cu referinţa din piaţa ”regular”. A mai fost încheiat un schimb cu titluri Evergent Investments, în sumă de şase milioane de lei, la preţul unitar de 3 lei, cu 4,76% sub referinţă. Un alt transfer, în valoare de 4,03 milioane lei, a fost realizat cu titluri Transilvania Investments, preţul fiind de 0,62 lei pe acţiune, cu 3,43% mai mic decât referinţa.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 0,44%, până la 2.146 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 0,95%, la 104.229 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a coborât cu 1%, până la 974 de puncte.