Deputat AUR, declarat „duşman al poporului” în Ucraina

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că va transmite solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Externe al României şi către Ambasada Ucrainei în România, după ce deputatul Petru-Gabriel Negrea a fost declarat „duşman al poporului ucrainean”, potrivit Digi24.

„Deputatul AUR a fost declarat de către autorităţile ucrainene «duşman al poporului ucrainean», i s-a interzis accesul pe teritoriul Ucrainei, a fost reţinut în condiţii improprii, supus unui control corporal nejustificat şi, ulterior, împins fizic până la linia de frontieră cu România. AUR consideră că acest comportament este inacceptabil, contrar normelor europene, regulilor diplomaţiei moderne şi principiilor elementare de respect reciproc între state, cu atât mai grav cu cât vizează un demnitar al statului român, ales prin vot democratic”, a transmis AUR, conform sursei citate.

În scrisoarea adresată Ministerului Afacerilor Externe, AUR solicită comunicarea de urgenţă a demersurilor diplomatice întreprinse în acest caz, clarificarea existenţei unei note oficiale de protest transmise părţii ucrainene sau a convocării ambasadorului Ucrainei la MAE, dar şi explicarea motivelor juridice şi administrative invocate de autorităţile ucrainene, a relatat Digi24.

AUR a anunţat, joi, că deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, antreprenorul care a oferit sprijin refugiaţilor ucraineni, a fost oprit şi umilit la graniţa Ucrainei, a informat sursa amintită.

Declarat „duşman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în ţară, a fost reţinut în condiţii degradante şi împins fizic peste frontieră, pentru că a îndrăznit să apere public drepturile românilor din Ucraina, a mai transmis sursa citată.