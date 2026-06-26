Desemnarea premierului se amână după discuţia lui Nicuşor Dan cu liderii partidelor

Deputatul Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi, consideră că preşedintele României ar trebui să îşi ceară scuze public în faţa formaţiunii liberale pentru modul în care a gestionat criza executivă.

Muraru a argumentat că blocul format din PNL, USR şi UDMR a înaintat o propunere onestă, profund pro-europeană, menită să garanteze stabilitatea financiară şi continuarea reformelor modernizatoare.

„Domnule Preşedinte, oferta onestă făcută de Partidul Naţional Liberal - USR - UDMR v-a dat şansa să vă reabilitaţi politic şi să dovediţi că sprijiniţi o soluţie de deblocare a crizei. Dacă dvs preferaţi să protejaţi PSD, nu faceţi decât să vă prăbuşiţi şi mai tare în încrederea publică. Ca preşedinte, trebuie să spuneţi că PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme şi mai ales respectul faţă de români. Normal ar fi fost să vă cereţi scuze publice faţă de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veştea, pentru că v-aţi implicat brutal în deciziile şi viaţa unui partid parlamentar”, a transmis liderul liberal.

---

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a acuzat blocul de dreapta (PNL-USR-UDMR) de neseriozitate şi de schimbarea permanentă a regulilor jocului, potrivit unui mesaj postat pe contul său oficial de Facebook.

Grindeanu a explicat că social-democraţii au fost constructivi pe parcursul celor 50 de zile de criză, acceptând compromisuri majore, inclusiv varianta unui premier de la o altă formaţiune politică. Cu toate acestea, el consideră că spaţiul de compromis s-a epuizat şi că partidele de dreapta caută doar să prelungească interimatul pentru a-şi păstra funcţiile executive. În plus, liderul PSD a respins categoric reluarea sistemului de rotativă guvernamentală de la zero şi ipoteza ca partidul său să ofere doar voturi în Parlament fără o asumare reală a puterii.

„PSD nu va participa la o spirală nesfârşită a condiţiilor ce se schimbă în permanenţă, apoi să fim continuu minţiţi, stând la masă cu preşedintele României. PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcţii şi privilegii. De aceea, le transmitem curajoşilor din PNL şi USR că nu ne temem de votul cetăţenilor. Foamea voastră de funcţii are o limită: nu putem prelungi la nesfârşit o incertitudine care afectează România”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

---

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan, propunerea partidelor de dreapta pentru funcţia de prim-ministru, a lansat o replică fermă în contextul acuzaţiilor venite dinspre PSD după eşecul consultărilor de la Palatul Cotroceni, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Mureşan a subliniat că Partidul Naţional Liberal nu a oferit în niciun moment garanţii pentru susţinerea liderului PSD în fruntea Guvernului. Potrivit acestuia, miza actuală a negocierilor nu trebuie să fie satisfacerea rapidă a pretenţiilor de putere ale social-democraţilor, ci identificarea unei formule capabile să livreze reformele structurale aşteptate de societate.

„Partidul Naţional Liberal nu îl va susţine - şi nici nu a spus vreodată că îl va susţine - pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru. Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD. Trebuie să ne facem datoria faţă de românii care vor modernizarea şi reformarea ţării, nu faţă de Sorin Grindeanu”, a explicat europarlamentarul liberal pe Facebook.

---

Preşedintele AUR, George Simion, solicită că Alianţa pentru Unirea Românilor să intre la guvernare, susţinând că şeful statului, Nicuşor Dan, trebuie suspendat "dacă nu se conformează", potrivit unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

"AUR la guvernare! E singura soluţie! Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat", a scris Simion pe Facebook.

---

Reprezentantul PSD Adrian Câciu a lansat vineri seară o reacţie vehementă la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, imediat după încheierea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Social-democratul susţine că atitudinea preşedintelui liberal reprezintă o sfidare la adresa bunului-simţ politic şi o dovadă de egoism în detrimentul interesului naţional, potrivit unui mesaj postat pe contul sau oficial de Facebook.

„Devine evident că Bolojan îşi bate joc de România şi de români, îl minte pe Preşedintele României şi sfidează pur şi simplu orice elementar bun-simţ politic! Declaraţia Preşedintelui Dan este clară: Bolojan a minţit şi face orice să se agaţe de putere!”, a transmis Adrian Câciu.

Acesta l-a etichetat pe liderul PNL drept un „mitoman politic” care a indus în eroare nu doar partenerii de dialog, ci şi pe şeful statului. În urma acestui impas, preşedintele a solicitat partidelor parlamentare să reia urgent discuţiile directe pentru a găsi o majoritate viabilă.

---

Preşedintele Nicuşor Dan a lansat un mesaj critic imediat după încheierea consultărilor eşuate de la Palatul Cotroceni. Şeful statului acuză direct Partidul Naţional Liberal (PNL) de inconsecvenţă şi de blocarea negocierilor pentru formarea noului Executiv, potrivit unui mesaj postat pe platforma X

Conform postării preşedintelui, dialogul politic a regresat semnificativ în ultimele zile. Nicuşor Dan a subliniat că modificarea opţiunilor exprimate de PNL „de marţi până astăzi” a anulat progresele anterioare şi a readus ţara într-un punct critic de incertitudine guvernamentală.

„Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit”, a transmis oficialul. El a evidenţiat faptul că neînţelegerile structurale persistă în ciuda urgenţei administrative semnalate tuturor partidelor pro-europene.

---

Consultările de urgenţă convocate simultan la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan s-au încheiat după aproximativ o oră, fără ca liderii arcului politic pro-european să ajungă la un numitor comun, potrivit Hotnews.

Formatul extins, care i-a reunit la aceeaşi masă pe reprezentanţii PSD, PNL, USR, UDMR şi ai minorităţilor naţionale, nu a reuşit să deblocheze criza politică accentuată de respingerea precedentelor formule guvernamentale.

Potrivit unor surse politice citate de HotNews, discuţiile s-au lovit de un blocaj total. Liderii de partid nu au reuşit să cadă de acord nici asupra numelui viitorului prim-ministru şi nici asupra principiului unei eventuale rotative guvernamentale. În ciuda eforturilor de mediere, niciuna dintre cele două tabere majore (PSD, pe de o parte, şi coalizarea partidelor de dreapta PNL-USR-UDMR, pe de altă parte) nu a cedat în privinţa propriilor solicitări şi condiţii.

Singurul rezultat concret al acestei runde tensionate este faptul că şeful statului a luat act de poziţiile oficiale ale formaţiunilor politice, lăsând pe umerii partidelor responsabilitatea continuării negocierilor din ultimele zile. Cum programul oficial indică plecarea preşedintelui în Polonia în cursul zilei de mâine, o nouă rundă de consultări oficiale la Cotroceni este puţin probabilă înainte de duminică seara, prelungind astfel starea de interimat şi incertitudinea guvernamentală.

----

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că decizia finală privind deblocarea crizei guvernamentale revine acum în totalitate preşedintelui Nicuşor Dan, în urma consultărilor desfăşurate la Palatul Cotroceni. Potrivit liberalului, şeful statului are de ales între o formulă guvernamentală bazată pe transparenţă şi reforme clare şi o alta care perpetuează vechile practici politice.

Reprezentantul PNL a subliniat că formaţiunile de dreapta au pus pe masă o strategie articulată, care include o propunere solidă de premier şi un acord politic ferm clădit pe obiective guvernamentale precise şi pe principiul reciprocităţii. Acest mecanism este gândit să asigure stabilitatea şi susţinerea parlamentară necesară pentru implementarea reformelor economice şi structurale stringente de care România are nevoie în perioada următoare.

„Am propus şi un acord bazat pe obiective clare pentru România şi pe principiul reciprocităţii, astfel încât viitorul guvern să aibă susţinerea necesară pentru reformele de care ţara are nevoie”, a adăugat Ionel Bogdan.

---

Deputatul PSD Ştefan Ovidiu Popa a lansat acuzaţii dure la adresa foştilor parteneri de guvernare ai social-democraţilor (PNL, USR şi UDMR), reproşându-le că au transformat negocierile pentru formarea noului Executiv într-un blocaj prelungit bazat pe interese strânse de partid, potrivit Euronews.ro

Conform parlamentarului, social-democraţii s-au arătat deschişi pentru configurarea unei majorităţi parlamentare stabile, acceptând inclusiv soluţii de compromis fără prezenţa lui Ilie Bolojan în ecuaţia de putere. Cu toate acestea, el susţine că partidele de dreapta au modificat constant termenii negocierilor, respingând formule pe care anterior le agreaseră, cu scopul exclusiv de a-şi conserva influenţa politică. În contextul în care Parlamentul urmează să intre în vacanţă, parlamentarul avertizează că lipsa unui guvern cu puteri depline pune în pericol atingerea jaloanelor din PNRR şi stabilitatea economică generală a ţării.

„Dacă PNL, USR şi UDMR au decis că interesul de partid este mai important decât stabilitatea României, atunci au şi obligaţia să le explice românilor de ce ţin ţara pe loc. Cine blochează astăzi formarea Guvernului îşi asumă şi costul politic al profundei crize economice şi sociale pe care o provoacă. Domnule Ilie Bolojan, nu vă mai bateţi joc de viitorul României!”, a completat deputatul Ştefan Ovidiu Popa.

---

Eurodeputatul propus de PNL, USR şi UDMR pentru postul de premier a transmis un scut mesaj după discuţia purtată la sediul USR cu Dominic Fritz, Oana Ţoiu şi liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Vrem modernizarea şi reformarea României şi vom lucra împreună pentru acest obiectiv mult timp de acum înainte”, a declarat Siegfried Mureşan, pe pagina sa de Facebook.

---

În cadrul consultărilor, partidele din fosta coaliţie de dreapta - PNL, USR şi UDMR - s-au coordonat şi au votat o variantă comună, propunându-l pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru. Liderii de dreapta consideră că instalarea unui guvern minoritar este o soluţie rezonabilă în actuala conjunctură politică. La discuţii participă şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, formaţiunea social-democrată menţinându-şi propria opţiune pentru Palatul Victoria.

Lista oficială a liderilor chemaţi la discuţii include exclusiv arcul politic pro-european:

Sorin Grindeanu - Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD).

Ilie Bolojan - Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL).

Dominic Fritz - Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR).

Kelemen Hunor - Preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

---

Preşedintele Nicuşor Dan convoacă vineri seară, la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, toate partidele pro-europene pentru consultări privind deblocarea crizei politice şi formarea unui nou guvern.

Întâlnirea este descrisă ca fiind una tensionată, în condiţiile în care pe masa negocierilor se află două variante majore de premier. PSD îl susţine pe Sorin Grindeanu, mizând pe statutul de cel mai mare partid din Parlament, în timp ce PNL, USR şi UDMR susţin candidatura lui Siegfried Mureşan, prezentat ca un profil tehnic, cu experienţă şi legături directe cu structurile europene.

În ecuaţia politică este implicat şi grupul minorităţilor naţionale, condus de Varujan Pambuccian, care ar putea avea un rol decisiv în formarea unei majorităţi parlamentare. Rezultatul discuţiilor va stabili dacă România merge spre un guvern de mare coaliţie, un executiv minoritar sau o formulă de guvernare de dreapta.