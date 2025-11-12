Alegerile pentru patru dintre cele cinci locuri ale Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea (FP) vor avea loc săptămâna viitoare, în data de 20 noiembrie, context în care ziarul BURSA organizează, astăzi, dezbaterea ”Fondul Proprietatea, încotro?”, în care unii dintre candidaţi îşi vor prezenta viziunea privind viitorul fondului.

Matej Rigelnik, reprezentantul fondurilor slovene Axor Holding şi Intus Invest, consultantul de investiţii Florian Munteanu, profesorul universitar Alin Marius Andrieş, antreprenorul Andrei-Octav Moise, în calitate de candidaţi pentru un loc în Comitetul Reprezentanţilor FP, alături de Istvan Sarkany - singurul membru al boardului Fondului - îşi vor expune opiniile în cadrul evenimentului moderat de jurnalistul Radu Soviani.

”Viitorul guvernanţei corporative la Fondul Proprietatea - cum se redefineşte rolul Consiliului Reprezentanţilor” este una dintre temele ce vor fi dezbătute, alături de ”Listarea companiilor de stat şi rolul Fondului în accelerarea acestui proces”, ”Relaţia cu investitorii instituţionali şi retail - cum poate fi consolidată încrederea” şi ”Perspective internaţionale - poziţionarea Fondului în contextul global al fondurilor suverane şi al pieţelor emergente”.

”Guvernanţa şi transparenţa în administrarea activelor Fondului” este o altă temă ce va fi dezbătută în cadrul evenimentului.