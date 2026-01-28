Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Diana Tuşa: "Emoţiile nu pot decide regimul penal al minorilor"

O.S.
Politică / 28 ianuarie, 19:38

Sursa foto: Facebook/Diana Tuşa

Sursa foto: Facebook/Diana Tuşa

Diana Tuşa, vicepreşedinte al PSD, a declarat miercuri că regimul de răspundere penală a minorilor nu poate fi modificat „sub imperiul emoţiei” şi fără a analiza întreaga situaţie a cazului, conform Agerpres.

"M-au îngrozit discuţiile din ultimele zile despre regimul răspunderii penale a minorilor. De la "trebuie să stea 20 de ani la închisoare' până la "trebuie coborâtă vârsta', parcă uităm că e vorba de copii şi îi tratăm ca pe adulţi. Tragedia de la Cenei este cutremurătoare, dar nu putem modifica regimul penal al minorilor sub imperiul emoţiei, oricât de puternică ar fi aceasta, şi nici fără a analiza întreaga situaţie a cazului. Nu contează doar vârsta, ci discernământul copilului. De aceea, conform reglementărilor actuale, care există şi în alte state, minorii între 14 şi 16 ani răspund penal doar dacă expertiza dovedeşte că aveau discernământ”, a scris Diana Tuşa pe Facebook, potrivit Agerpres.

Ea a subliniat că „discernământul nu se stabileşte prin lege”, explicând că nu se poate decide printr-o prevedere legală că un copil de 14 ani - sau de 13 ani, cum se propune modificarea - ar avea automat capacitatea de a distinge binele de rău, de a judeca corectitudinea unei acţiuni sau de a înţelege impactul propriilor alegeri asupra sa şi asupra altora, a relatat Agerpres.

"Discernământul nu depinde doar de inteligenţă, ci şi de dezvoltarea fiziologică a copilului, de educaţie şi de mediul în care acesta creşte. Copii de aceeaşi vârstă pot avea niveluri foarte diferite de maturitate, iar un copil poate fi extrem de matur într-un domeniu şi extrem de imatur în altul - orice părinte observă aceste diferenţe la propriul copil. De aceea, cred cu tărie că problema nu este vârsta, ci nepăsarea şi indiferenţa: un mediu familial problematic, lipsa unui cadru propice de dezvoltare, deficienţele sistemului de învăţământ şi incapacitatea statului de a proteja minorii. Datele arată că această tragedie putea fi prevenită. Nimeni nu se naşte infractor, dar poate deveni. Înainte de toate, acest copil este o victimă - una care trebuie ajutată, nu condamnată. Are nevoie de tratament, nu de închisoare”, conform Agerpres.

Diana Tuşa consideră că discuţia nu ar trebui să se concentreze pe creşterea sau menţinerea vârstei răspunderii penale, ci pe funcţionarea statului şi pe măsurile necesare pentru ca acesta să poată proteja cu adevărat minorii, a subliniat Agerpres.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 20:23)

    Mda, penal nu se pune problema, dar medical psihic si psihologic se pune la greu.

    Nu lasi un leu in libertate stiind ca ucide, e animal, nu discerne, deci il izolezi sau il elimini. 

    La fel si cu criminalul asta de 13 ani, ucide, trebuie aflat de ce si analizat. 

    Nu il poti lasa liber pe strazi sau la scoala sau in comunitate, fara sa stim care este problema cu el si de ce face ceea ce face, ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic, ca nu a ucis si a dat foc la o broasca. 

    Ce faci maine daca apar 1000 de copii de astia 13 ani gata sa ucida si chiar o fac ca asa li s-a nazarit lor?? 

    Astepti victimele si apoi legiferezi? 

    Vrea sa plece din tara? 

    Aleluiaaa, scapam de un criminal infantil in serie, sa vezi ce viata libera pe el oriunde in lumea asta, ii dau aia si premii ca omoara copiii, oameni, orice. 

    Hai sa-i incurajam sa plece din tara oriunde in lume, vom fi mult mai castigati. 

    Lasati-i sa plece fara sa se uite inapoi. 

    Oricum statul si justitia in cazul asta sunt total incapabile.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 20:33)

      dragalasul de 13 ani are 1.70m si 70 kile.

      poate ucide orice vrea cand vrea. 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 21:17)

    Un monstru este un monstru indiferent de vârsta

