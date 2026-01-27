Diaspora ca front. Vot, simbol şi prezenţă

După alegerile din 2024 şi corecţia parţială din mai 2025, diaspora românească a devenit unul dintre cele mai sensibile spaţii ale confruntării politice şi ideologice. Votul masiv pentru extrema dreaptă în noiembrie şi decembrie, urmat de o recuperare democratică incompletă în primăvara următoare, a arătat nu doar volatilitatea acestui electorat, ci şi gradul său ridicat de expunere la forme sofisticate de influenţă politică. Diaspora nu mai este un electorat marginal sau conjunctural, ci un teren strategic în care se intersectează nemulţumiri sociale, identitate naţională, algoritmi digitali şi un tip de război cognitiv adaptat epocii platformelor.

Experienţa migraţiei produce o relaţie particulară cu statul. Românii din diaspora trăiesc zilnic comparaţia dintre instituţii funcţionale şi un stat de origine perceput adesea ca distant, ineficient sau indiferent. Această tensiune structurală alimentează un discurs anti-sistem care nu mai are nevoie de argumente elaborate. Pentru a-i mobiliza este suficientă confirmarea emoţională a frustrării. În acest context, extrema dreaptă nu câştigă doar prin ideologie, ci prin capacitatea de a valida resentimentul şi de a-l transforma în identitate politică.

Rolul platformelor digitale, în special TikTok, a fost decisiv. Mesajele scurte, emoţionale şi antagonice au circulat rapid într-un spaţiu informaţional slab reglementat şi fragmentat lingvistic. Diaspora a devenit, astfel, un laborator ideal pentru populismul algoritmic, unde graniţa dintre informare, manipulare şi mobilizare politică este deliberat estompată. Nu a fost vorba doar despre dezinformare, ci despre o reconfigurare a criteriilor de legitimitate. Cine apare des şi vorbeşte pe limba comunităţii ajunge să fie perceput ca reprezentant autentic, indiferent de poziţia sa instituţională.

Recuperarea parţială din mai 2025, cu ocazia alegerilor prezidenţiale, nu a anulat această dinamică ci a arătat doar că electoratul din diaspora nu este pierdut definitiv, dar rămâne profund instabil şi vulnerabil la strategii de mobilizare agresivă. În acest climat, confruntarea politică nu se mai poartă în jurul programelor sau al guvernării, ci în jurul prezenţei, vizibilităţii şi capacităţii de a ocupa simbolic spaţiul public.

În acest context trebuie citită acţiunea din 24 ianuarie, când George Simion a trimis aproximativ cincizeci de parlamentari AUR în diaspora. Gestul nu a fost o iniţiativă comemorativă şi nici un exerciţiu de reprezentare parlamentară, ci o demonstraţie de forţă politică într-un câmp deja tensionat, în care prezenţa fizică a înlocuit discursul. Volumul, sincronizarea şi încărcătura simbolică au contat mai mult decât orice mesaj explicit.

În aceeaşi zi, la Focşani, preşedintele Nicuşor Dan a susţinut un discurs care nu s-a adresat publicului deja mobilizat politic şi nici celui complet capturat de discursurile radicale, ci acelui segment larg de cetăţeni aflaţi într-o stare de derută civică, marcaţi de frustrare, neîncredere şi dezorientare. Intervenţia a propus o redefinire deliberată a patriotismului, nu ca exaltare identitară sau revendicare simbolică, ci ca exerciţiu de asumare, responsabilitate şi discernământ, într-un moment în care tentaţia simplificării conflictuale este puternică. Discursul a recunoscut explicit dreptul la contestare, inclusiv exprimarea ostilităţii faţă de autorităţi, dar a refuzat să valideze suspendarea judecăţii politice, insistând asupra responsabilităţii alegerii şi asupra consecinţelor care depăşesc orizontul imediat al nemulţumirii. Într-un spaţiu public dominat de mobilizare emoţională, de antagonism şi de capturare simbolică a frustrărilor, această formă de comunicare democratică rămâne structural vulnerabilă, nu pentru că ar fi abstractă sau instituţionalistă, ci pentru că solicită un efort cognitiv şi moral pe care populismul îl evită sistematic. Tocmai această diferenţă explică de ce discursul nu concurează cu demonstraţiile de forţă simbolică, dar marchează o linie de separaţie clară între o strateg

Şi tot pe 24 ianuarie, de data aceasta la Bucureşti, un alt gest aparent marginal completează tabloul acestei confruntări simbolice. Prezenţa lui Călin Georgescu în Parcul Carol, la monumentul Eroului Necunoscut, într-un spaţiu care a funcţionat în perioada comunistă ca „cimitir” al liderilor regimului, a reprezentat o ocupare deliberată a unui loc cu straturi memoriale suprapuse şi profund ambigue. Istoria acestui amplasament este una a deturnărilor succesive. Mormântul Ostaşului Necunoscut, simbol al sacrificiului din Primul Război Mondial, a fost mutat, instrumentalizat şi reamplasat în funcţie de regimurile politice, iar ansamblul funerar comunist a suprapus peste această memorie o sacralitate autoritară, străină de tradiţia democratică a comemorării.

Indiferent de aceste straturi istorice, un fapt rămâne incontestabil. Nici Mormântul Ostaşului Necunoscut, nici momentul antonescian al proiectului memorial, nici deturnarea comunistă a spaţiului nu au vreo legătură simbolică sau istorică cu 24 ianuarie 1859. Alegerea locului nu trimite la Unirea Principatelor, ci la o strategie de capturare a simbolurilor naţionale prin acumulare artificială de sens. Nu este o comemorare, ci o confuzie deliberată între momente istorice incompatibile, menită să producă emoţie şi legitimitate fără rigoare istorică.

Paralela dintre cele trei gesturi nu trimite către o opoziţie simplă între stat şi populism, ci către trei moduri diferite de a gestiona dezorientarea civică într-un context de vulnerabilitate democratică. În diaspora, mobilizarea prin prezenţă şi acumulare simbolică exploatează direct resentimentul şi lipsa de repere instituţionale. La nivel intern, discursul prezidenţial încearcă o reconectare dificilă cu cetăţeni aflaţi între contestare legitimă şi abandonul discernământului politic. Iar ocuparea unor spaţii memoriale ambigue arată cât de uşor pot fi deturnate simbolurile naţionale atunci când sunt decuplate de rigoarea istorică. Ceea ce leagă aceste gesturi nu este competiţia dintre instituţii şi anti-instituţii, ci lupta pentru definirea sensului legitimităţii într-o societate marcată de neîncredere, fragmentare şi presiuni de tip cognitiv.

Miza acestei confruntări depăşeşte competiţia electorală imediată. Diaspora funcţionează ca un spaţiu de testare pentru un model politic care poate fi ulterior reimportat în interior. Dacă reprezentarea este substituită de prezenţă, iar legitimitatea de emoţie, instituţiile riscă să devină simple decoruri. Ceea ce se joacă astăzi în diaspora este capacitatea democraţiei româneşti de a rezista unui tip de război politic care nu atacă direct regulile, ci sensul lor.