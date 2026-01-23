Discuţiile trilaterale au început oficial

Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, Abdullah bin Zayed, a anunţat că discuţiile trilaterale între delegaţiile din Rusia, Ucraina şi Statele Unite au început la Abu Dhabi, potrivit BBC.

„Negocierile au început astăzi la Abu Dhabi şi se preconizează că vor continua timp de două zile”, a declarat Bin Zayed, conform sursei citate.

Primele discuţii trilaterale între delegaţiile ruse, ucrainene şi americane de la începutul războiului sunt programate să aibă loc în capitala Emiratelor Arabe Unite vineri şi sâmbătă, a relatat BBC.

Delegaţia rusă este condusă de şeful GRU, Igor Kostiukov, a transmis sursa menţionată, care a precizat şi că delegaţia ucraineană include fostul şef al serviciului de informaţii militare ucrainean, Kirilo Budanov, care acum conduce biroul lui Volodimir Zelenski. Delegaţia este condusă de secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a informat BBC.