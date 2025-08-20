DNSC: Pe internet, imagina lui Nicuşor Dan folosită pentru o fraudă

O fraudă de tip ''investiţii rapide'', în care este utilizată fraudulos imaginea preşedintelui României, circulă la ora actuală în mediul online, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

''Circulă pe internet o fraudă care foloseşte imaginea preşedintelui Nicuşor Dan promovând o aşa-zisă 'oportunitate de investiţie' cu promisiunea unor câştiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori'', subliniază instituţia, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet: vigilenţă la materialele video în care persoane publice promovează ''investiţii sigure'' sau câştiguri rapide; verificarea sursei şi accesarea doar site-urile oficiale ale instituţiilor; evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte; fără oferirea de date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

În plus, experţii recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar şi către DNSC, la numărul unic 1911 sau completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.