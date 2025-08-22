Dobrinescu Dobrev SCA: Eliminarea eşalonării simplificate descurajează antreprenorii

Eliminarea eşalonării simplificate şi modificarea celei clasice, folosite de antreprenorii care au probleme financiare, îi afectează exact pe cei de bună credinţă. În condiţiile în care România se confruntă cu o posibilă recesiune, Ministerul Finanţelor, prin cel de-al doilea pachet fiscal, le ia colacul de salvare, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Eşalonarea simplificată este pe o perioadă de maximum 12 luni, fără obligaţia de constituire a unor garanţii din partea debitorului, iar cea clasică pe maximum 5 ani, cu constituirea de garanţii care să acopere debitele fiscale.

"Propunerile de modificare în ceea ce priveşte eşalonările la plată sunt îngrijorătoare. Practic, Pachetul 2 al Guvernului Bolojan elimină complet eşalonarea simplificată, iar pentru obţinerea şi/sau menţinerea eşalonării clasice impune constituirea unei garanţii personale din partea beneficiarului real (asociat/administrator). Ambele măsuri par foarte grave”, susţine Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner Dobrinescu Dobrev SCA.

În primul rând, măsurile reduc la minimum perspectiva unei redresări a contribuabilului pus în faţa unor debite fiscale semnificative.

În al doilea rând, obligă asociaţii şi administratorii să răspundă în solidar cu compania, situaţie care trebuie să aibă loc doar în mod excepţional, ca „sancţiune” pentru cazurile în care aceste persoane, cu intenţie directă sau indirectă, au condus la acumularea acestor debite.

Potrivit sursei, în al treilea rând, modificările propuse nu iau în considerare posibilitatea ca ANAF să greşească prin sumele instituite. Nu sunt puţine cazurile în care, după ani de procese, debitele fiscale să fie anulate. În toată această perioadă, contribuabilul stă sub perfuzia eşalonării.

"Eliminarea eşalonării simplificate, utilizată la scară largă de către contribuabili şi care a dus întotdeauna la încasări rapide pentru bugetul de stat (perioada fiind de maximum 12 luni), şi introducerea obligaţiei de garantare cu averea personală a eşalonărilor clasice vor descuraja orice antreprenor, inclusiv companiile mari”, a mai afirmat Luisiana Dobrinescu.

În opinia sa, întotdeauna contribuabilul trebuie să aibă un Plan B pentru că numai aşa îşi poate asuma şi administra riscul de business.

În ţările nordice, debitul fiscal stabilit în urma inspecţiilor este chiar negociat în faza de executare cu Fiscul, astfel încât contribuabilul să supravieţuiască şi să plătească maximum din debitul fiscal stabilit.

Conform comunicatului, moartea contribuabilului nu ajută pe nimeni: nu produce contribuţii de asigurări sociale, nu produce TVA şi nici nu achită arieratele.

Pentru unii despre care se consideră că au abuzat, Ministerul Finanţelor modifică cele două eşalonări, lovindu-i şi pe ceilalţi. O legislaţie onestă nu se poate baza pe principiul relei credinţe şi a prezumţiei de hoţ, chiar dacă, câteodată, există excepţii care confirmă regula.