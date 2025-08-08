Doi străini reţinuţi la Chişinău după ce au lipit afişe cu Maia Sandu şi mitropolitul Basarabiei

Doi bărbaţi originari din Helsinki şi Sevastopol au fost reţinuţi vineri la Chişinău, fiind suspectaţi că au lipit afişe cu conţinut de chemare la ură socială, interetnică şi religioasă, folosind imaginea preşedintei Maia Sandu şi a mitropolitului Basarabiei, transmite Ziarul de Gardă, care afirmă cele ce urmează. Autorităţile suspectează că scopul acţiunilor era perturbarea procesului electoral.

„Cei doi bărbaţi, cu vârstele de 22 şi 28 de ani, originari din Helsinki şi Sevastopol, au intrat dimineaţă în Republica Moldova cu paşapoarte eliberate de Finlanda, iar instituţiile de drept examinează versiunea că scopul aflării acestora pe teritoriul ţării noastre este pentru a fi implicaţi activ în perturbarea procesului electoral”, a transmis Poliţia de la Chişinău.

Potrivit autorităţilor, cei doi ar fi participat anterior la tabere de instruire privind dezordinile în masă, organizate în Serbia, Bosnia şi Herţegovina, în perioada precedentului scrutin electoral şi referendum, informaţii despre care Poliţia Naţională şi Serviciul de Informaţii şi Securitate au comunicat deja public, conform sursei citate.

Purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Igor Zaharov, a avertizat că afişele apărute pe străzile capitalei sunt „parte dintr-o tentativă clară de manipulare a opiniei publice” şi nu au legătură cu Preşedinţia sau cu Mitropolia Basarabiei, imaginile fiind „abuzive şi false”.