Donald Trump: „Aliaţii NATO au stat puţin mai în spate în Afganistan”

Donald Trump i-a denigrat din nou pe aliaţii Americii din NATO, susţinând că trupele din naţiunile aliate „au stat puţin mai în spate, puţin în afara frontului” în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, potrivit The Guardian.

Conform sursei citate, singura dată când NATO a invocat clauza sa de apărare reciprocă - care prevede că un atac asupra unui membru reprezintă un atac asupra tuturor - a avut loc după atacurile teroriste din 11 septembrie, când statele membre au desfăşurat mii de soldaţi în Afganistan.

„Nu am avut niciodată nevoie de ei... Vor spune că au trimis nişte trupe în Afganistan... şi au făcut-o, au stat puţin mai în spate, puţin departe de linia frontului”, a afirmat Trump, potrivit sursei citate, adăugând că SUA au fost „foarte bune cu Europa şi cu multe alte ţări. Trebuie să fie o stradă cu două sensuri”.

Aceste remarci vin după comentarii similare de la începutul săptămânii, când a descris alianţa ca fiind „supraevaluată” şi a pus la îndoială disponibilitatea membrilor acesteia de a răspunde la o criză, a informat The Guardian.

Un total de 3.486 de soldaţi NATO au murit în conflictul de 20 de ani, dintre care majoritatea, 2.461, erau militari americani, a transmis sursa amintită.