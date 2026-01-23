Donald Trump anunţă deplasarea unei flote americane spre Golful Persic

Preşedintele SUA a declarat joi că o flotă americană se îndreaptă spre Golful Persic. Trump menţine presiunea asupra Iranului, deşi perspectiva unei intervenţii militare părea să se fi îndepărtat, notează News.ro.

Donald Trump a precizat că navele americane se află „în caz de nevoie” şi a subliniat că preferă să nu fie necesară nicio acţiune, dar că situaţia rămâne monitorizată atent. „Avem multe nave care se îndreaptă în această direcţie”, a spus preşedintele în declaraţii pentru jurnalişti la bordul avionului prezidenţial Air Force One, în drum spre SUA de la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit News.ro.

Preşedintele american nu a oferit detalii despre compoziţia flotei, dar a menţionat că este vorba de o „mare forţă” şi a adăugat că poate nu va fi nevoie să fie folosită. El s-a declarat, totodată, deschis unor discuţii cu Teheranul, subliiază sursa citată.

Declaraţiile vin după ce şeful Gardienilor Revoluţiei din Iran, braţul ideologic al liderului suprem iranian, a ameninţat Israelul şi Statele Unite cu un „destin dureros” şi a afirmat că forţele sale au „degetul pe trăgaci”, adaugă News.ro.

Protestele din Iran, declanşate pe 28 decembrie, au luat amploare pe 8 ianuarie şi au fost reprimate violent de autorităţi. Televiziunea de stat iraniană a raportat că 3.117 persoane au murit, deşi organizaţiile pentru drepturile omului estimează cifre mult mai mari, conform News.ro.

Mass-media americană a relatat săptămâna trecută că portavionul Abraham Lincoln, aflat în Marea Chinei de Sud, a primit ordin să se deplaseze spre Orientul Mijlociu, mai punctează sursa citată.