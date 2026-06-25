Două cutremure devastatoare au lovit Venezuela; Trump oferă ajutor american

Două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 şi 7,5, au lovit miercuri seară Venezuela la interval de 39 de secunde, provocând prăbuşiri de clădiri şi scene de panică în capitala Caracas, conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de News.ro.

Potrivit USGS, primul seism de magnitudine 7,2 s-a produs la ora 18:04 ora locală la o adâncime de 21,9 km, la aproximativ 200 km vest de Caracas, iar al doilea, de magnitudine 7,5, la o adâncime de 10 km şi la 45 km distanţă faţă de primul, a urmat la 39 de secunde, însoţit de aproximativ douăzeci de replici, potrivit aceleiaşi surse. USGS a catalogat evenimentul drept un „eveniment dublu" şi o catastrofă de amploare considerabilă, estimând că bilanţul va fi greu şi pagubele importante, conform News.ro.

Niciun bilanţ oficial al victimelor nu a fost făcut public până la momentul publicării ştirii, potrivit aceleiaşi surse. Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat starea de urgenţă, iar aeroportul din Caracas, descris de aceasta ca grav avariat, a fost închis, conform News.ro.

Preşedintele american Donald Trump a reacţionat pe Truth Social, declarând că SUA sunt pregătite, dispuse şi capabile să ofere ajutor Venezuelei, adăugând că vor fi alături de noii şi minunaţii lor prieteni, potrivit aceleiaşi surse. Jurnaliştii AFP au văzut clădiri prăbuşite şi au asistat la scene de panică în Caracas, conform News.ro.