DPA: UE deblochează 3,2 miliarde de euro pentru Ucraina

Comisia Europeană a deblocat joi o primă tranşă în valoare de 3,2 miliarde de euro din împrumutul total de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, se menţionează într-o ştire DPA preluată de Agerpres.

Preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen, a prezentat datele financiare în cadrul unei conferinţe a donatorilor organizată la Gdansk, în Polonia, potrivit sursei citate.

Fondurile iniţiale sprijină echilibrarea bugetului de stat de la Kiev. Acest flux financiar precede o nouă alocare majoră programată pentru perioada imediat următoare, conform sursei menţionate.

„Această primă plată va fi urmată în zilele următoare de o sumă de şase miliarde de euro pentru finanţarea achiziţiei de drone”, afirmă Ursula von der Leyen, relatează sursa citată.

Pachetul total de sprijin acoperă perioada 2026-2027 şi cuprinde 60 de miliarde de euro pentru zona militară, alături de 30 de miliarde de euro ca ajutor bugetar direct. Industriile de apărare din spaţiul comunitar, Ucraina şi Norvegia au prioritate la contractele de achiziţii, transmite aceeaşi sursă.

Mecanismul de finanţare foloseşte resursele atrase de Comisia Europeană de pe pieţele de capital. Rambursarea sumelor revine în sarcina Ucrainei doar dacă Rusia refuză plata despăgubirilor de război după încetarea ostilităţilor, notează sursa citată.