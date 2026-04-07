Dumitru Ţiplea: „Companiile de stat din energie trebuie reformate, nu tolerate la nesfârşit”

Deputatul PNL Dumitru Ţiplea a anunţat, într-o postare publicată pe Facebook, că a solicitat ministrului Energiei explicaţii cu privire la situaţia companiilor aflate în subordinea ministerului şi la stadiul reformelor din acest sector.

Potrivit parlamentarului, mai multe companii de stat din energie au acumulat, în ultimii ani, pierderi, arierate sau au intrat în insolvenţă, faliment ori lichidare, ceea ce, în opinia sa, le transformă în vulnerabilităţi pentru economie şi pentru bugetul de stat.

„Companiile de stat din energie trebuie reformate, nu tolerate la nesfârşit”, a scris Dumitru Ţiplea pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat, în aceeaşi postare, că a cerut trei clarificări concrete din partea Ministerului Energiei: ce reforme au fost realizate în ultimele nouă luni şi care este stadiul lor, care este valoarea totală a arieratelor şi ce sume mai pot fi recuperate, precum şi câţi bani au fost alocaţi din bugetul de stat către aceste companii în ultimii cinci ani şi în ce bază.

Dumitru Ţiplea a mai arătat că România are obligaţii asumate prin PNRR în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă în sectorul energetic şi a susţinut că întârzierea reformelor a contribuit deja la suspendarea parţială a unor plăţi europene.

„Statul nu mai poate acoperi la nesfârşit lipsa de performanţă din companiile sale. În energie, reforma nu mai este o opţiune. Este o urgenţă”, a mai transmis deputatul liberal pe pagina sa de Facebook.