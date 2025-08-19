Eazy Asigurări lansează un serviciu gratuit de notificare a expirării poliţei RCA

Eazy Asigurări introduce "RCA Reminder", un serviciu digital gratuit destinat tuturor şoferilor din România, indiferent de compania la care au încheiat poliţa RCA, informează Agerpres.

Conform unui comunicat al companiei, platforma trimite notificări automate prin SMS sau email cu 30, 7 şi o zi înainte de expirarea asigurării obligatorii, cu scopul de a preveni amenzile şi disconfortul administrativ cauzat de întârziere.

"Ne-am propus să eliminăm o problemă reală pentru şoferi: uitarea termenului de expirare a poliţei RCA. Este un gest simplu care poate preveni consecinţe costisitoare şi neplăcute", a declarat Cristian Ionescu, CEO al Eazy Asigurări, citat în comunicat.

Serviciul se activează prin completarea unui formular online cu numele, numărul de înmatriculare şi metoda de contact preferată, fără costuri sau obligaţii contractuale. Utilizatorii pot dezactiva notificările în orice moment.

"RCA Reminder" este integrat în platforma Eazy Self-Service, care permite şi emiterea online a poliţelor RCA, disponibilă non-stop, precum şi accesul la un comparator de preţuri pentru o alegere informată.

În luna aprilie 2025, compania Eazy a intrat şi pe segmentul poliţelor CASCO, lansând două produse de acest tip - CASCO Total, destinat vehiculelor noi şi de până la 10 ani, respectiv CASCO Start, o alternativă modulară adaptată proprietarilor de maşini mai vechi.

Eazy se poziţionează ca un jucător hybrid în industria asigurărilor, combinând abordarea unui asigurător tradiţional cu dinamismul unui insurtech. Compania deţine un centru tehnologic propriu, cu 15 specialişti IT, care implementează soluţii bazate pe cloud computing, microservicii, inteligenţă artificială şi arhitecturi scalabile, pentru a digitaliza complet procesele interne şi a oferi clienţilor o experienţă simplificată.

Din martie a.c., compania a beneficiat de extinderea acţionariatului prin intrarea Autonom International în capitalul social, cu o participaţie de 20%.