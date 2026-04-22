Ecaterina-Mariana Szoke (PSD): „Salvarea Liberty Galaţi necesită un investitor strategic, nu doar o ofertă financiară”

Deputata de Galaţi, Ecaterina-Mariana Szoke, solicită Ministerului Economiei o implicare fermă în reluarea procesului de licitaţie pentru activele Liberty Galaţi, subliniind că selecţia viitorului proprietar trebuie să aibă la bază un plan industrial solid pe termen lung, nu doar o ofertă financiară imediată, potrivit unei declaraţii publicate pe site-ul Camerei Deputaţilor.

Într-o interpelare adresată ministrului Ambrozie-Irineu Darău, parlamentara avertizează asupra unei crize sociale profunde generate de blocajul combinatului, menţionând că eşecul primei runde de vânzare şi reducerea preţului de pornire la 407 milioane de euro ridică semne de întrebare privind recuperarea creanţelor statului, conform aceleiaşi surse.

Totodată, aceasta arată că mii de angajaţi se află în şomaj tehnic, iar sute de furnizori locali riscă falimentul, în contextul incertitudinilor privind viitorul combinatului, potrivit declaraţiei citate.

„Statul român nu îşi permite să asiste pasiv la prăbuşirea celui mai mare colos siderurgic al ţării. Interesul manifestat de mari companii precum Metinvest, JSW sau grupul UMB ne oferă o speranţă, însă avem nevoie de garanţii clare. Nu avem nevoie de speculanţi care să valorifice activele la fier vechi, ci de un partener strategic real, cu experienţă dovedită, capabil să asigure repornirea fluxului tehnologic. Prioritatea noastră absolută este menţinerea locurilor de muncă şi protejarea drepturilor salariale ale celor care au ţinut în viaţă această platformă industrială”, a declarat Ecaterina-Mariana Szoke, potrivit sursei citate.

Parlamentara social-democrată propune, de asemenea, integrarea viitoarei producţii de oţel de la Galaţi în marile proiecte de infrastructură rutieră şi feroviară ale României, pentru a asigura o cerere constantă pe piaţa internă, conform aceleiaşi surse.

„Este esenţial ca Ministerul Economiei să impună criterii stricte de performanţă industrială pentru noul investitor şi să elaboreze un calendar riguros de monitorizare post-vânzare. Salariaţii gălăţeni şi ecosistemul social din estul ţării nu mai pot fi ţinuţi în incertitudine. Voi urmări îndeaproape acest proces pentru a mă asigura că industria noastră grea redevine motorul economic pe care Galaţiul îl merită”, a concluzionat Ecaterina-Mariana Szoke, potrivit declaraţiei publicate pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor.