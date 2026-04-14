ECFR: Conflictul din Iran, avantaj pe termen scurt pentru Rusia

Războiul din Iran produce efecte mixte asupra Rusiei, generând beneficii pe termen scurt, dar accentuând vulnerabilităţi structurale ale economiei şi poziţiei sale strategice pe termen lung, potrivit unei analize a Consiliului European pentru Relaţii Externe (ECFR).

Pe termen scurt, conflictul reprezintă un avantaj pentru Moscova, precizează sursa citată. Creşterea preţurilor la energie, combinată cu decizia administraţiei conduse de Donald Trump de a relaxa sancţiunile asupra petrolului rusesc, aduce venituri suplimentare estimate la aproximativ 150 de milioane de dolari pe zi, potrivit analizei citate. Suma este comparabilă cu nivelul cheltuielilor zilnice ale Rusiei pentru războiul din Ucraina în anul precedent, mai arată sursa citată.

În paralel, conflictul pune presiune asupra capacităţilor de apărare ale Ucrainei şi ale aliaţilor europeni, conform sursei citate. De asemenea, Statele Unite şi partenerii lor consumă într-un ritm accelerat interceptoare pentru sistemele Patriot, iar datele publice indică faptul că, doar în prima săptămână a conflictului cu Iranul, au fost utilizate mai multe astfel de interceptoare decât a primit Ucraina în total din aprilie 2023, potrivit ECFR.

Capacitatea de producţie rămâne limitată: Statele Unite produc anual cel mult 650 de interceptoare avansate, cu planuri de creştere la circa 2.000 până în 2033, în timp ce Rusia produce până la 1.000 de rachete balistice de diverse tipuri pe an, mai arată analiza. În aceste condiţii, deficitul de interceptoare al Ucrainei şi al aliaţilor săi occidentali este de aşteptat să persiste pe termen lung, oferind Moscovei oportunităţi de a exploata aceste vulnerabilităţi, subliniază ECFR.

Impactul nu se limitează la Ucraina. Mai multe state europene au plasat comenzi pentru astfel de sisteme, însă livrările au fost redirecţionate către Kiev sau întârziate din cauza constrângerilor de producţie, conform aceleiaşi surse. După încheierea fazei active a conflictului din Iran, este probabil ca Statele Unite să acorde prioritate refacerii propriilor stocuri militare, ceea ce ar putea accentua deficitul din Europa, potrivit ECFR.

În acelaşi timp, conflictul acţionează ca un „ecran de fum”, potrivit sursei citate. Pe fondul concentrării atenţiei politice şi mediatice asupra Orientului Mijlociu, Rusia şi-a intensificat operaţiunile militare în Ucraina, conform ECFR. La începutul lunii aprilie, Moscova a lansat cel mai amplu atac aerian de la declanşarea invaziei din februarie 2022, folosind aproape 1.000 de drone şi rachete într-un interval de 24 de ore, arată analiza ECFR. În ultimele săptămâni, au fost vizate inclusiv un spital de maternitate, o şcoală şi un sit aflat în patrimoniul UNESCO, ceea ce evidenţiază capacitatea Rusiei de a lovi aproape orice zonă a teritoriului ucrainean, mai notează ECFR.

Pe termen lung însă, aceste avantaje sunt limitate, atenţionează sursa citată. Veniturile suplimentare din petrol nu pot compensa problemele structurale ale economiei ruse, care se adâncesc pe fondul războiului din Ucraina, potrivit ECFR. Analize citate în raportul sursă indică faptul că atacurile ucrainene asupra porturilor petroliere ruse au redus temporar o mare parte din câştigurile generate de contextul actual.

În plus, Rusia riscă să îşi diminueze prezenţa economică în Iran, conform aceleiaşi surse. Contextul războiului afectează proiectele energetice şi de infrastructură, două proiecte nucleare ruseşti fiind deja suspendate, iar activităţile de explorare în sectorul petrolier şi de gaze fiind întrerupte, notează analiza sursă.

Planurile Moscovei privind dezvoltarea coridorului de transport „Nord-Sud”, menit să lege India de Rusia prin Iran, sunt, de asemenea, puse sub semnul întrebării, mai notează aceeaşi sursă. Deşi beneficiile economice sunt considerate limitate, importanţa strategică a acestui proiect pentru reducerea dependenţei de rutele occidentale rămâne ridicată, potrivit ECFR.

Relaţiile Rusiei cu statele din Golful Persic ar putea fi, la rândul lor, afectate, precizează aceeaşi sursă. Îngrijorările de securitate ale acestor state le-ar putea determina să se apropie mai mult de Statele Unite, ceea ce ar reduce marja de manevră a Moscovei în diversificarea parteneriatelor şi în ocolirea sancţiunilor, mai arată analiza sursă.

În acest context, impactul războiului din Iran asupra Rusiei ar putea deveni, în timp, mai degrabă negativ decât pozitiv, atenţionează ECFR. Liderii europeni au posibilitatea de a accelera această evoluţie prin măsuri care să reducă dependenţa energetică de Rusia, să consolideze capacităţile de apărare şi să sprijine Ucraina, potrivit ECFR.

Analiza sursă avertizează că o eventuală revenire la importurile de energie din Rusia ar reprezenta o decizie riscantă, echivalentă cu asumarea unei dependenţe faţă de un actor imprevizibil, şi ar contribui la finanţarea războiului din Ucraina. În schimb, investiţiile în surse alternative de energie, creşterea cheltuielilor pentru apărare şi combaterea ameninţărilor hibride sunt esenţiale pentru consolidarea poziţiei Europei, mai notează ECFR.

În concluzie, ECFR subliniază că modul în care Europa răspunde actualei crize va determina dacă efectele negative asupra Rusiei se vor accentua sau dacă avantajele pe termen scurt ale Moscovei vor fi prelungite.