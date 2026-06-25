EFE: "Nu vrem război", afirmă Lukaşenko, după ce s-a întâlnit cu reprezentanţi ai lui Zelenski

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a dezvăluit joi că s-a întâlnit recent la Minsk cu reprezentanţi ai omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, o întâlnire desfăşurată pe fondul escaladării tensiunilor dintre ţările lor în urma ameninţărilor liderului ucrainean cu acţiuni de neutralizare a releelor de pe teritoriul Belarusului folosite pentru ghidarea dronelor ruseşti în atacurile asupra Ucrainei, relatează EFE.

„Cu puţin timp în urmă au fost aici reprezentanţii lui Zelenski”, a declarat Lukaşenko în timpul unei întâlniri cu guvernatorul regiunii ruse Moscova, Andrei Vorobiev, potrivit EFE.

Preşedintele belarus a mai afirmat că le-a cerut delegaţilor ucraineni să-i transmită lui Zelenski că „dacă el crede că ne poate vorbi aşa şi apoi să ne atragă în război, atunci trebuie să înţeleagă că natura războiului se va schimba radical”, relatează EFE.

Lukaşenko s-a referit astfel la o cerere ultimativă prin care Zelenski i-a cerut săptămâna trecută să dezactiveze staţiile de releu instalate în proximitatea frontierei belaruso-ucrainene şi folosite pentru ghidarea dronelor ruseşti în atacurile asupra Ucrainei, preşedintele ucrainean ameninţând că, în caz contrar, Kievul va acţiona singur pentru a neutraliza aceste instalaţii, potrivit EFE.

Miercuri seară, Zelenski a declarat că aceste relee au fost dezactivate de către autorităţile de la Minsk. „Începând din 22 iunie, staţiile de releu au încetat să funcţioneze pe teritoriul Belarusului”, a spus Zelenski într-un mesaj audio adresat presei, citat de EFE.

„Dacă le-au desfiinţat sau nu, sincer, nu ştiu deocamdată. Dar încercăm să aflăm”, a adăugat liderul ucrainean, potrivit EFE.

În declaraţia sa de joi, Lukaşenko nu a confirmat dezactivarea acelor relee, dar a susţinut că Zelenski şi echipa acestuia „înţeleg” poziţia Minskului, aceea că Belarusul nu doreşte să fie implicat în războiul dintre Rusia şi Ucraina, relatează EFE.

„Nu vrem război”, a spus Lukaşenko, citat de EFE.

Continuând mesajul într-un mod criptic, el a descris Ucraina drept o „monedă de schimb” într-un joc mai amplu, notează EFE.

De partea sa, preşedintele Zelenski a susţinut repetat în ultimele luni că Moscova ar intenţiona să implice Minskul mai profund în războiul din Ucraina, după ce armata rusă a folosit teritoriul belarus pentru ofensiva asupra nordului Ucrainei la începutul invaziei lansate în 2022, potrivit EFE.

Reacţionând, tot joi, la aceste afirmaţii, ministrul belarus al apărării, Viktor Hrenin, a afirmat că există într-adevăr încercări de atragere a ţării sale în război, dar nu din partea Rusiei, ci din partea Occidentului care susţine Ucraina, relatează EFE.

„Situaţia de-a lungul graniţelor noastre este extrem de instabilă şi escaladează. Dincolo de frontierele noastre, formaţiunile de trupe NATO se consolidează, infrastructura este modernizată, bugetele militare ale statelor vecine cresc, iar politicienii fac declaraţii militariste stridente”, a remarcat ministrul belarus într-un discurs în faţa ofiţerilor absolvenţi, potrivit EFE.

„Sunt în desfăşurare eforturi de a prelungi, şi chiar de a extinde, conflictul fierbinte declanşat de Occident în Ucraina. Astăzi, suntem tot mai conştienţi de o încercare flagrantă de a atrage Belarusul în război”, a susţinut el, conform EFE.

Rusia neagă la rândul său că ar încerca să implice Belarusul în război şi a transmis joi că va sprijini această ţară aliată în conformitate cu acordurile bilaterale de securitate semnate, relatează EFE.

Dar Ucraina este preocupată şi de cooperarea dintre Moscova şi Minsk la alte capitole decât cel militar, în special de asistenţa energetică pe care Belarusul o oferă Rusiei în timp ce rafinăriile acesteia sunt atacate sistematic de dronele ucrainene, potrivit EFE.

Astfel, în primele cinci luni ale acestui an, transporturile feroviare de benzină de la rafinăriile din Belarus către Rusia au crescut de aproape 13 ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce transporturile de motorină din Belarus s-au triplat, potrivit unor surse Reuters citate de EFE.

În cererea ultimativă adresată săptămâna trecută preşedintelui belarus, Zelenski i-a solicitat acestuia de asemenea să nu mai furnizeze combustibili Rusiei, relatează EFE.