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EFE: Trump ameninţă că va sista negocierile cu Iranul dacă acesta taxează navigaţia în Strâmtoarea Ormuz

T.B.
Internaţional / 24 iunie, 19:10

EFE: Trump ameninţă că va sista negocierile cu Iranul dacă acesta taxează navigaţia în Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri Iranul că va încheia imediat negocierile de pace dacă acesta din urmă va taxa navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, adăugând că Washingtonul nu a eliberat către Teheran fonduri îngheţate în urma sancţiunilor, relatează EFE.

"Iranul a informat SUA că, în ciuda relatărilor rău intenţionate din ştirile false care spun contrariul, nu se percep taxe, costuri de asigurare şi nici vreun alt tip de taxă pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Dacă acest lucru nu ar fi adevărat, negocierile s-ar încheia imediat!", a scris Trump pe reţeaua de socializare Truth Social, potrivit EFE.

Conform memorandumului de înţelegere semnat săptămâna trecută de SUA şi Iran pentru încheierea ostilităţilor, Iranul se angajează "să garanteze trecerea în siguranţă a navelor comerciale, fără taxe timp de 60 de zile, între Golful Persic şi Marea Arabiei, precum şi în sens invers", transmite EFE.

Totuşi, după cele 60 de zile de navigaţie fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz, Iranul va putea impune "taxe de redevenţă" pentru serviciile prestate pe acest coridor, care "nu va reveni la situaţia precedentă războiului", a susţinut negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, potrivit EFE.

Trump a adăugat în acelaşi mesaj de miercuri că "Statele Unite nu au transferat bani Iranului şi nu au eliberat fonduri care aparţin" acestuia, referire la fondurile iraniene îngheţate în străinătate în urma sancţiunilor impuse de SUA, transmite EFE.

"Vom aloca o parte din fondurile lor, care sunt sub controlul nostru total, agricultorilor şi crescătorilor noştri de animale pentru achiziţionarea de porumb, grâu, soia şi alte produse. Iranul are nevoie urgent de alimente, iar noi le vom cumpăra pentru ei exclusiv din Statele Unite", a mai indicat Trump, potrivit EFE.

El afirmase deja de marţi că fonduri iraniene îngheţate în urma sancţiunilor şi care vor fi eliberate de Trezoreria SUA vor intra într-un cont escrow controlat de SUA şi vor fi folosite de Iran pentru a cumpăra materiale medicale şi alimente exclusiv din SUA, transmite EFE.

Tot marţi, Trump a susţinut că Iranul a acceptat inspecţii ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la instalaţiile sale nucleare şi a ameninţat de asemenea că, dacă Teheranul refuză aceste inspecţii, aceasta ar implica eşecul negocierilor în desfăşurare pentru un acord de pace final, potrivit EFE.

Totuşi, Iranul a reafirmat miercuri că nu intenţionează să accepte inspecţii ale AIEA, contrazicând astfel declaraţiile lui Trump şi ale declaraţiilor directorului general al AIEA, Rafael Grossi, transmite EFE.

Astfel, viceministrul iranian de externe, Kazem Garibabadi, a scris pe reţeaua socială X că orice discuţii despre inspecţii şi alte aspecte legate de programul nuclear vor fi abordate numai în cadrul unui acord final şi numai după ce partea americană va adopta măsuri concrete pentru ridicarea tuturor sancţiunilor impuse Iranului, potrivit EFE.

Memorandumul de înţelegere încheiat săptămâna trecută între Teheran şi Washington prevede lansarea unor negocieri de 60 de zile axate pe programul nuclear al Iranului şi pe ridicarea sancţiunilor impuse acestuia, transmite EFE. Ca măsuri imediate deja în vigoare, prin acest document au fost convenite redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, ridicarea de către SUA a blocadei impuse porturilor iraniene şi relaxarea provizorie a sancţiunilor americane asupra exporturilor de petrol iranian, potrivit EFE.

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