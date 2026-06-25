EFE: Un proiectil de origine necunoscută a lovit un cargou în Strâmtoarea Ormuz

Un cargou a fost lovit joi de un proiectil de origine necunoscută în timp ce naviga în partea de sud a Strâmtorii Ormuz, în largul coastei Omanului, conform datelor de monitorizare ale agenţiei britanice pentru securitate maritimă UKMTO, relatează EFE.

Potrivit UKMTO, căpitanul cargoului a semnalat că nava a fost atacată „de un proiectil de origine necunoscută care a lovit la tribord”, provocând daune timoneriei, dar fără victime sau efecte asupra mediului, relatează EFE.

Incidentul a fost localizat la 7,5 mile nautice de coasta Omanului, potrivit EFE.

Acesta este primul atac din ultimele opt zile asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz şi primul de când SUA şi Iranul au semnat memorandumul de înţelegere în urma căruia au încetat ostilităţile şi au convenit redeschiderea acestei căi navigabile, care fusese blocată de facto de Iran în timpul războiului lansat împotriva sa de SUA şi Israel pe 28 februarie şi unde au fost atacate de atunci mai multe nave, relatează EFE.

În plus, acest nou atac vine la numai câteva zile după ce Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) a declarat că a primit garanţiile de securitate necesare pentru a implementa un plan de evacuare a celor circa 11.000 de marinari care sunt încă blocaţi în zonă după închiderea strâmtorii, potrivit EFE.

Acest plan, realizat în colaborare cu Iranul, Omanul, SUA şi cu alte state riverane Golfului Persic, presupune contactarea individuală a navelor pentru a le asigura ieşirea din strâmtoare prin două coridoare de navigaţie sigure, astfel încât să evite potenţialele pericole, cum ar fi zonele minate, notează EFE.