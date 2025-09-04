eJobs: Absolvenţii de liceu, studenţii şi absolvenţii de studii universitare se pregătesc de angajare odată cu venirea toamnei

Finalul lunilor de vacanţă de vară coincide pentru mulţi tineri şi cu momentul în care se pregătesc să intre pe piaţa muncii, fie că este vorba despre prima angajare sau despre o schimbare de angajator sau chiar de domeniu. În acest context, prima săptămână din luna septembrie a adus aproximativ 30.000 de aplicări zilnice din partea candidaţilor care au între 18 şi 24 de ani. Numărul reprezintă aproape o treime din totalul aplicărilor şi plasează această categorie la un nivel aproape similar cu cel înregistrat de candidaţii din segmentul 25 - 35 de ani, cei care aplică în general cel mai mult, indiferent de sezonalitate, conform unui comunicat eJobs, remis redacţiei.

„Datele ne arată că aceşti tineri au început să prospecteze piaţa încă din luna august, să aplice şi să se pregătească pentru interviuri din timp, astfel încât în momentul revenirii din vacanţa de vară să aibă deja semnat un contract de angajare sau să fie foarte aproape de acest pas. Deja în ultima lună vedem 320.000 de aplicări ale candidaţilor foarte tineri, care au maximum 24 de ani, majoritatea absolvenţi de liceu, studenţi sau proaspăt absolvenţi de studii superioare”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Sursa citată precizează:

„Cei mai mulţi se orientează către domeniile care scot în piaţă joburi preponderent entry level: retail, call - center / BPO, servicii, financiar - bancar, turism şi IT / telecom. Aleg, de asemenea, oraşele mari, precum Bucureşti, Cluj - Napoca, Iaşi, Timişoara şi Braşov, nu doar pentru că aici au şi cele mai multe opţiuni de angajare, dar şi pentru că mediile salariale nete pentru poziţiile entry level sunt cele mai mari din ţară. Conform datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net, la nivel naţional pentru joburile entry-level este de 3.800 de lei. În Bucureşti, însă, media creşte la 4.200 de lei, iar în Cluj Napoca, Timişoara şi Iaşi la 3.900 de lei.

Tinerii sunt, totodată, atraşi şi de ofertele de muncă remote, dar destul de puţin, în schimb, de cele pentru străinătate. Din acest punct de vedere, 14,7% din numărul total de aplicări sunt pentru joburile remote, 1,1% pentru străinătate şi 84,2% pentru poziţiile care presupun prezenţa zilnică la birou”.

„Statisticile oficiale confirmă faptul că, în ceea ce priveşte vârsta, tinerii cuprinşi între 16 şi 24 de ani rămân cea mai vulnerabilă categorie pe piaţa muncii, cu o rată a şomajului de 23,5%, în perioada aprilie - iunie 2025. Concret, asta înseamnă că aproape unul din patru tineri activi pe piaţa muncii nu a avut un loc de muncă în această perioadă. Faptul că mai mult de jumătate din numărul total de joburi disponibile se adresează celor care se află în segmentul entry level arată, totuşi, că sunt oportunităţi deschise în piaţă pentru ei, chiar dacă, în acest moment, competiţia pentru un job a crescut, alături de timpul mediu de angajare”, spune Roxana Drăghici.