Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

eJobs: Absolvenţii de liceu, studenţii şi absolvenţii de studii universitare se pregătesc de angajare odată cu venirea toamnei

M.P.
Comunicate de presă / 4 septembrie, 12:16

eJobs: Absolvenţii de liceu, studenţii şi absolvenţii de studii universitare se pregătesc de angajare odată cu venirea toamnei

Finalul lunilor de vacanţă de vară coincide pentru mulţi tineri şi cu momentul în care se pregătesc să intre pe piaţa muncii, fie că este vorba despre prima angajare sau despre o schimbare de angajator sau chiar de domeniu. În acest context, prima săptămână din luna septembrie a adus aproximativ 30.000 de aplicări zilnice din partea candidaţilor care au între 18 şi 24 de ani. Numărul reprezintă aproape o treime din totalul aplicărilor şi plasează această categorie la un nivel aproape similar cu cel înregistrat de candidaţii din segmentul 25 - 35 de ani, cei care aplică în general cel mai mult, indiferent de sezonalitate, conform unui comunicat eJobs, remis redacţiei.

„Datele ne arată că aceşti tineri au început să prospecteze piaţa încă din luna august, să aplice şi să se pregătească pentru interviuri din timp, astfel încât în momentul revenirii din vacanţa de vară să aibă deja semnat un contract de angajare sau să fie foarte aproape de acest pas. Deja în ultima lună vedem 320.000 de aplicări ale candidaţilor foarte tineri, care au maximum 24 de ani, majoritatea absolvenţi de liceu, studenţi sau proaspăt absolvenţi de studii superioare”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Sursa citată precizează:

„Cei mai mulţi se orientează către domeniile care scot în piaţă joburi preponderent entry level: retail, call - center / BPO, servicii, financiar - bancar, turism şi IT / telecom. Aleg, de asemenea, oraşele mari, precum Bucureşti, Cluj - Napoca, Iaşi, Timişoara şi Braşov, nu doar pentru că aici au şi cele mai multe opţiuni de angajare, dar şi pentru că mediile salariale nete pentru poziţiile entry level sunt cele mai mari din ţară. Conform datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net, la nivel naţional pentru joburile entry-level este de 3.800 de lei. În Bucureşti, însă, media creşte la 4.200 de lei, iar în Cluj Napoca, Timişoara şi Iaşi la 3.900 de lei.

Tinerii sunt, totodată, atraşi şi de ofertele de muncă remote, dar destul de puţin, în schimb, de cele pentru străinătate. Din acest punct de vedere, 14,7% din numărul total de aplicări sunt pentru joburile remote, 1,1% pentru străinătate şi 84,2% pentru poziţiile care presupun prezenţa zilnică la birou”.

„Statisticile oficiale confirmă faptul că, în ceea ce priveşte vârsta, tinerii cuprinşi între 16 şi 24 de ani rămân cea mai vulnerabilă categorie pe piaţa muncii, cu o rată a şomajului de 23,5%, în perioada aprilie - iunie 2025. Concret, asta înseamnă că aproape unul din patru tineri activi pe piaţa muncii nu a avut un loc de muncă în această perioadă. Faptul că mai mult de jumătate din numărul total de joburi disponibile se adresează celor care se află în segmentul entry level arată, totuşi, că sunt oportunităţi deschise în piaţă pentru ei, chiar dacă, în acest moment, competiţia pentru un job a crescut, alături de timpul mediu de angajare”, spune Roxana Drăghici.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 septembrie
Ediţia din 04.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3611
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4165
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8611
Gram de aur (XAU)Gram de aur496.2661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb