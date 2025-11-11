ELMET GROUP METAL & ELECTRIC închiriază 4.565 mp în ELI Park 5 Bucharest

Dezvoltatorul ELI Parks a semnat primul contract de pre-închiriere în cadrul proiectului ELI Park 5 Bucharest, cu ELMET GROUP METAL & ELECTRIC, producător român specializat în fabricarea şi prelucrarea componentelor metalice, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Compania va închiria 4.565 de metri pătraţi de spaţii destinate activităţilor de producţie şi depozitare, într-un demers care susţine extinderea operaţiunilor sale şi optimizarea fluxurilor logistice şi de producţie.

„Ne bucurăm să primim compania ELMET GROUP METAL & ELECTRIC ca prim chiriaş al proiectului ELI Park 5 Bucharest. Acest moment confirmă interesul puternic al pieţei pentru cea mai nouă dezvoltare a noastră, dar şi încrederea companiilor româneşti în proiectele ELI Parks”, au declarat reprezentanţii dezvoltatorului.

Proiectul ELI Park 5 Bucharest, situat în zona de nord-vest a Capitalei, este dezvoltat în parteneriat cu Eren Cons, în calitate de antreprenor general, şi va totaliza 35.000 mp de spaţii industriale de clasă A, construiţi în două faze: 19.000 mp în Faza 1 şi 16.000 mp în Faza 2, cu finalizare estimată în mai 2026.

„Extinderea operaţiunilor noastre în cadrul ELI Park 5 Bucharest reprezintă un moment strategic în consolidarea capacităţilor de producţie. Alegerea ELI Parks se bazează pe calitatea infrastructurii şi pe flexibilitatea soluţiilor oferite, esenţiale pentru o creştere sustenabilă şi orientată spre inovaţie”, a declarat Alexandru Şinca, Managing Director, ELMET GROUP METAL & ELECTRIC.

Proiectul este conceput pentru a găzdui activităţi logistice şi de producţie, cu integrarea unor soluţii energetice eficiente şi standardelor de construcţie sustenabile, în linie cu obiectivele de mediu pe termen lung ale ELI Parks.