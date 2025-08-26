Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Elon Musk dă în judecată Apple şi OpenAI

T.B.
Internaţional / 26 august, 07:47

Elon Musk dă în judecată Apple şi OpenAI

Două dintre companiile lui Elon Musk, xAI şi platforma de socializare X, au intentat luni un proces împotriva Apple şi OpenAI, acuzându-le de ”schemă anticoncurenţială” pentru a bloca rivalii din domeniul inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Plângerea, depusă la tribunalul federal din districtul nordic al statului Texas, susţine că Apple şi OpenAI ”au conspirat” pentru a-şi menţine monopolul pe pieţele smartphone-urilor şi ale chatboturilor AI generative, potrivit sursei.

Apple este acuzată că ar fi dezavantajat în App Store aplicaţii competitoare, precum Grok al xAI, şi ar fi favorizat OpenAI prin integrarea chatbotului ChatGPT în produsele sale.

”Într-o încercare disperată de a-şi proteja monopolul pe piaţa smartphone-urilor, Apple s-a aliat cu compania care beneficiază cel mai mult de pe urma blocării competiţiei şi inovaţiei în AI: OpenAI, un monopolist pe piaţa chatboturilor generative”, se arată în document, relatează sursa.

Musk ameninţase deja la începutul lunii că va acţiona Apple în instanţă pentru ”o încălcare clară a legilor antitrust”.

Apple şi OpenAI nu au comentat imediat. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a răspuns totuşi pe X, afirmând că acuzaţiile sunt ”remarcabile” având în vedere modul în care Musk ar folosi propria platformă pentru a-şi favoriza interesele şi a-şi dezavantaja rivalii.

Apple a declarat anterior că App Store este ”corect şi lipsit de părtinire”, subliniind că mii de aplicaţii sunt promovate pe baza mai multor criterii.

Utilizatori ai X au notat, prin funcţia Community Notes, că aplicaţii rivale precum DeepSeek şi Perplexity au ajuns pe primul loc în App Store chiar după parteneriatul Apple-OpenAI.

Procesul marchează o nouă etapă în conflictul deschis dintre Musk şi Altman. Cei doi au cofondat OpenAI în 2015, dar Musk a părăsit compania în 2018.

Anul trecut, el a intentat un alt proces împotriva OpenAI, acuzând conducerea că a pus interesele comerciale mai presus de misiunea iniţială a organizaţiei, aceea de a dezvolta AI ”în beneficiul umanităţii în ansamblu”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb