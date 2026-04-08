Emag: Tot mai mulţi români îşi fac coşul săptămânal online înainte de Paşte

Clienţii eMAG încep pregătirile pentru Paşte şi pentru sezonul cald, investind în această perioadă tot mai mult în produse care susţin timpul petrecut în familie, sportul şi activităţile în aer liber şi confortul acasă. În săptămâna 30 martie - 5 aprilie, vânzările de biciclete, de produse pentru fitness, pentru amenajarea grădinii, dar şi pentru eficientizarea locuinţelor cu tehnologii smart-home au crescut cu până la 46% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Înainte de mini-vacanţa de Paşte, clienţii îşi refac stocurile pentru casă şi aleg produse care îi ajută să se pregătească rapid pentru perioada petrecută în familie. Produsele de curăţenie rămân printre cele mai căutate, iar în acelaşi timp creşte interesul pentru produsele de folosinţă zilnică, precum cafeaua (+45%), dar şi pentru produse dedicate animalelor de companie, de la hrană la accesorii, cu creşteri de până la 13%. În completare, produsele de îngrijire personală şi înfrumuseţare continuă să fie în topul alegerilor, cu evoluţii de până la 14% pentru intervalul de referinţă.

Cumpărăturile continuă şi în Săptămâna Mare, clienţii punând la punct ultimele detalii înainte de Paşte. Dacă ne uităm la comenzile plasate anul trecut în ultimele două săptămâni înainte de Paşte, categoriile care au întregistrat printre cele mai mari creşteri au fost jucăriile, electrocasnicele mici, accesoriile de gătit, articolele pentru casă şi grădină, precum şi articolele vestimentare.

„Vedem că tot mai mulţi români aleg să comande online produsele de care au nevoie pentru pregătirile de Paşte, pentru a economisi timp şi a-şi organiza mai uşor cumpărăturile. Fie că vorbim despre produse pentru casă, activităţi în aer liber sau articole de zi cu zi, pe eMAG pot alege cele mai potrivite produse dintr-o gamă ce depăşeşte 35 de milioane de oferte, precum şi soluţii flexibile de livrare şi plată. Astfel, îşi pot face cumpărăturile rapid şi simplu, fără drumuri suplimentare şi cu mai mult timp pentru lucrurile care contează”, a declarat Răzvan Acsente, CMO eMAG România, Bulgaria şi Ungaria.

Interesul pentru mişcare şi petrecerea timpului în aer liber se vede în creşterea vânzărilor pentru produsele dedicate fitnessului şi mobilităţii: ganterele şi bicicletele au înregistrat creşteri de 46%, vânzările pentru încălţămintea sport au crescut cu 41%, în timp ce pentru benzile de alergare şi accesoriile precum genţile de fitness creşterea este de peste 20%.

În paralel, pregătirile pentru sezonul de grădinărit şi amenajarea spaţiilor exterioare devin o prioritate. Produse precum foarfecile de grădină (+27%) sau grătarele şi accesoriile pentru grătar (+23%) sunt tot mai căutate, iar interesul pentru echipamentele de întreţinere a gazonului, sistemele de irigaţii sau soluţiile pentru compostare, toate cu creşteri de până la 18%. În plus, vânzările de piscine şi accesorii pentru piscine au crescut cu 39%, ceea arată o preocupare mai mare pentru optimizarea spaţiilor exterioare.

Tehnologia rămâne un element integrat în viaţa de zi cu zi, cu un interes ridicat pentru soluţiile smart home, care au înregistrat o creştere a vânzărilor de 44% în intervalul de referinţă. În acelaşi timp, vânzările de laptopuri au înregistrat în acelaşi interval o creştere de 10%.

Plata cu cardul continuă să câştige teren şi în perioada Paştelui, ponderea comenzilor achitate astfel crescând cu 8,3 puncte procentuale în ultimii doi ani. În acelaşi timp, comportamentul de cumpărare rămâne constant în ceea ce priveşte momentul plasării comenzilor, marţea fiind în continuare ziua cu cel mai mare volum.

În ceea ce priveşte distribuţia geografică, cele mai multe comenzi în această perioadă sunt plasate din Bucureşti, capitala fiind urmată de Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Constanţa.