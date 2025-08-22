eMAG: Vanzari de doua ori mai mari pentru uneltele si utilajele de gradinarit in prima jumatate a anului

Românii acordă tot mai multă atenţie grădinăritului şi amenajării spaţiilor verzi atât în curţile, cât şi în apartamentele lor, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În prima jumătate a anului 2025, numărul comenzilor pe eMAG a crescut pe toate segmentele categoriei, de la pământ sau îngrăşământ, la piscine, grătare, compostoare sau sisteme de irigaţii. Cea mai mare creştere a fost înregistrată pentru uneltele şi utilajele de grădinărit, unde vânzările s-au dublat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Mulţi clienţi au ales să îşi planteze propriile grădini de legume sau flori, comenzile crescând pe acest segment cu 26% în perioada de referinţă, o evoluţie similară fiind înregistrată pentru îngrăşăminte, pesticide sau pământ. În acelaşi timp, comenzile pentru articole consumabile pentru grădinărit au crescut cu o treime.

Cele mai populare legume pe care oamenii le-au cultivat au fost tomatele din soiul „Inimă de bivol” sau gigant, castraveţii cornichon, fasolea, leuşteanul sau mărarul.

Pe segmentul amenajărilor, la cea mai mare căutare au fost gazonul şi trifoiul pitic, dar şi florile de piatră sau floarea-soarelui, în timp ce pentru decorare în topul comenzilor s-au aflat fântânile arteziene, bordurile separatoare, arcadele metalice sau pietrele decorative.

Şi comenzile de grătare au crescut în perioada de referinţă cu 18%, cele mai populare fiind cele pe gaz, cele metalice pe cărbuni, plăcile de gătit, grătarele cilindrice cu capac, discurile din oţel sau modelele de grătare de unică folosinţă. La capitolul accesorii, clienţii au comandat pastilele pentru foc, lichid de aprindere, chibrituri speciale pentru grătar, huse, aprinzătoare electrice şi seturi de ustensile.

Şase din zece comenzi de articole de grădinărit au fost livrate în mediul urban, topul judeţelor fiind condus de Bucureşti-Ilfov, urmat de Braşov, Timiş, Cluj şi Constanţa.

Potrivit comunicatului, topul celor mai comandate unelte şi utilaje de grădinărit pe eMAG în prima jumătate a anului:

-Maşină electrică de tuns iarbă/gazon

-Scarificator şi aerator electric

-Robot de tuns gazon

-Motocoasă

-Tăvălug grădină

-Cultivator manual

-Maşină manuală de tuns iarbă/gazon

-Pompă submersibilă

-Pompă de stropit electrică

-Aparat de spălat cu presiune

-Drujbă pe benzină

-Aspersor irigaţii