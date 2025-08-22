Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

eMAG: Vanzari de doua ori mai mari pentru uneltele si utilajele de gradinarit in prima jumatate a anului

I.S.
Comunicate de presă / 22 august, 13:29

eMAG: Vanzari de doua ori mai mari pentru uneltele si utilajele de gradinarit in prima jumatate a anului

Românii acordă tot mai multă atenţie grădinăritului şi amenajării spaţiilor verzi atât în curţile, cât şi în apartamentele lor, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În prima jumătate a anului 2025, numărul comenzilor pe eMAG a crescut pe toate segmentele categoriei, de la pământ sau îngrăşământ, la piscine, grătare, compostoare sau sisteme de irigaţii. Cea mai mare creştere a fost înregistrată pentru uneltele şi utilajele de grădinărit, unde vânzările s-au dublat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Mulţi clienţi au ales să îşi planteze propriile grădini de legume sau flori, comenzile crescând pe acest segment cu 26% în perioada de referinţă, o evoluţie similară fiind înregistrată pentru îngrăşăminte, pesticide sau pământ. În acelaşi timp, comenzile pentru articole consumabile pentru grădinărit au crescut cu o treime.

Cele mai populare legume pe care oamenii le-au cultivat au fost tomatele din soiul „Inimă de bivol” sau gigant, castraveţii cornichon, fasolea, leuşteanul sau mărarul.

Pe segmentul amenajărilor, la cea mai mare căutare au fost gazonul şi trifoiul pitic, dar şi florile de piatră sau floarea-soarelui, în timp ce pentru decorare în topul comenzilor s-au aflat fântânile arteziene, bordurile separatoare, arcadele metalice sau pietrele decorative.

Şi comenzile de grătare au crescut în perioada de referinţă cu 18%, cele mai populare fiind cele pe gaz, cele metalice pe cărbuni, plăcile de gătit, grătarele cilindrice cu capac, discurile din oţel sau modelele de grătare de unică folosinţă. La capitolul accesorii, clienţii au comandat pastilele pentru foc, lichid de aprindere, chibrituri speciale pentru grătar, huse, aprinzătoare electrice şi seturi de ustensile.

Şase din zece comenzi de articole de grădinărit au fost livrate în mediul urban, topul judeţelor fiind condus de Bucureşti-Ilfov, urmat de Braşov, Timiş, Cluj şi Constanţa.

Potrivit comunicatului, topul celor mai comandate unelte şi utilaje de grădinărit pe eMAG în prima jumătate a anului:

-Maşină electrică de tuns iarbă/gazon

-Scarificator şi aerator electric

-Robot de tuns gazon

-Motocoasă

-Tăvălug grădină

-Cultivator manual

-Maşină manuală de tuns iarbă/gazon

-Pompă submersibilă

-Pompă de stropit electrică

-Aparat de spălat cu presiune

-Drujbă pe benzină

-Aspersor irigaţii

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb