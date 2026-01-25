Emisarii americani au îndemnat Israelul să redeschidă punctul de trecere de la Rafah

Emisarii preşedintelui american, Jared Kushner şi Steve Witkoff, l-au îndemnat pe premierul israelian să redeschidă pasajul frontalier de la Rafah între Gaza şi Egipt, cu prilejul unor convorbiri de la Ierusalim, au relatat duminică media israeliene, potrivit AFP.

Conform sursei citate, Ali Shaath, numit recent administrator al Gaza în cadrul planului lui Donald Trump de a pune capăt în mod durabil războiului, a declarat joi că Rafah se va redeschide „în cele două sensuri” săptămâna viitoare.

Steve Witkoff a făcut presiuni asupra Benjamin Netanyahu cu prilejul întâlnirii lor de sâmbătă pentru ca acesta să deschidă punctul de trecere de la Rafah fără a aştepta restituirea rămăşiţelor pământeşti ale ostaticului israelian Ran Gvili, a relatat AFP.

Redeschiderea Rafah, punct de intrare esenţial al ajutorului umanitar în Gaza, este prevăzută în cadrul acordului de încetare a focului în vigoare de pe 10 octombrie, a informat sursa menţionată, care a subliniat că punctul de trecere, al cărui control a fost preluat de forţele israeliene în timpul războiului, a rămas până acum închis.