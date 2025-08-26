eToro: Bitcoin cade după vânzări masive, Tether recrutează un fost oficial al Casei Albe, iar Kanye West lansează tokenul YZY pe Solana

Bitcoin scade după vânzarea unei cantităţi mari, potrivit unui comunicat eToro emis redacţiei. Tether îl angajează pe fostul director executiv al Consiliului pentru Cripto al Casei Albe. Artistul hip-hop Kanye West lansează un token pe Solana.

După ce a atins valoarea maximă de 117.000 de dolari în urma discursului preşedintelui Fed, Jerome Powell, la simpozionul anual de la Jackson Hole, bitcoinul a scăzut şi se tranzacţionează acum la 110.000 de dolari, după ce un investitor important ar fi vândut peste 24.000 de bitcoini (in valoare de aproximativ 2,4 miliarde de dolari) duminică, provocând o scădere rapidă.

Având în vedere că preţul a scăzut şi se tranzacţionează sub nivelul recent de suport de 112.000 de dolari, am putea asista la noi mişcări în sens descendent. În plus, şi nu este un semn bun, septembrie tinde să fie o lună a anului în care, de cele mai multe ori, preţul bitcoin a înregistrat o performanţă negativă.

Totuşi, ar putea exista o speranţă ca pieţele cripto să înregistreze o revenire în această săptămână, deoarece avem mai multe date economice care vor fi publicate în SUA, precum cifrele privind PIB (produsul intern brut), cererile de ajutor de şomaj şi datele privind inflaţia PCE (cheltuielile de consum personale).

O încetinire a economiei, o creştere a cererilor de şomaj şi o răcire a inflaţiei ar putea stimula preţurile criptoactivelor, deoarece traderii şi investitorii ar putea cumpăra în momentul scăderii pentru a profita de o reducere a ratei dobânzii la următoarea şedinţă a Fed din septembrie.

Potrivit comunicatului, $MORPHO, un protocol de împrumut descentralizat în ecosistemele Ethereum şi Optimism, a fost unul dintre cei mai importanţi jucători din spaţiul cripto săptămâna trecută, cu o creştere de 17%, pe fondul creşterii depozitelor peste pragul de 10 miliarde de dolari şi al atingerii unui nou maxim de 7 miliarde de dolari în TVL (valoare totală blocată).

Împrumuturile acordate pe Morpho au crescut, de asemenea, depăşind 3,6 miliarde de dolari, ceea ce indică o utilizare crescută şi venituri potenţial mai mari în viitor.

Tether, compania din spatele USDT şi cea mai mare stablecoin din punct de vedere al capitalizării de piaţă, a anunţat săptămâna trecută numirea fostului director executiv al Consiliului pentru criptoactive al Casei Albe, Bo Hines, în funcţia de consilier strategic pentru active digitale şi strategie în SUA.

Odată cu adoptarea recentă a Legii GENIUS, care a creat primul cadru de reglementare pentru stablecoins în Statele Unite, numirea lui Hines ar putea ajuta Tether şi stablecoin-ul USDT să se alinieze la noua reglementare, precum şi să-şi extindă şi, în cele din urmă, să-şi consolideze operaţiunile în SUA.

Conform sursei, artistul hip-hop Kanye West a anunţat săptămâna trecută lansarea YZY, un token pe blockchain-ul Solana, care va alimenta ecosistemul YZY Money şi va servi ca monedă pentru achiziţionarea de produse de pe site-ul web yeezy.com.

Pe lângă un token cripto, ecosistemul YZY Money include un sistem de plăţi cripto numit Ye Pay, care are ca scop eliminarea comisioanelor de tranzacţie ridicate percepute de comercianţii tradiţionali, şi un card de cheltuieli cunoscut sub numele de YZY Card, pentru cheltuirea tokenului YZY şi a stablecoin-ului USDC la nivel global.

La câteva minute după lansare, capitalizarea de piaţă a tokenului YZY a depăşit nivelul de 3 miliarde de dolari, însă de atunci a înregistrat o scădere bruscă de 75%, capitalizarea de piaţă situându-se în prezent în jurul valorii de 800 de milioane de dolari, ceea ce evidenţiază şi mai mult cât de fragile pot fi tokenurile promovate de vedete, în special în cazul în care majoritatea ofertei de tokenuri este concentrată într-un număr redus de portofele.