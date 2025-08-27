Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
eToro se aliază cu Nasdaq pentru a oferi investitorilor acces la acţiunile listate pe Nasdaq Nordic

A.B.
Piaţa de Capital / 27 august, 16:31

eToro se aliază cu Nasdaq pentru a oferi investitorilor acces la acţiunile listate pe Nasdaq Nordic

Platforma de tranzacţionare eToro (Nasdaq: ETOR) a anunţat extinderea parteneriatului cu Nasdaq (Nasdaq: NDAQ), devenind primul broker non-Nordic care oferă date de tranzacţionare în timp real pentru acţiunile listate pe pieţele Nasdaq Nordic, transmite compania printr-un comunicat.

Noua colaborare include 210 acţiuni suplimentare de pe bursele din Stockholm, Helsinki, Copenhaga şi Islanda, permiţând utilizatorilor globali eToro acces direct la companii nordice de talie internaţională precum Volvo, H&M, Nokia sau Novo Nordisk. În total, Nasdaq Nordic operează şi platforma First North, unde sunt listate peste 550 de companii emergente, iar investitorii individuali reprezintă 42% din tranzacţii în primul trimestru din 2025.

„Parteneriatul nostru cu Nasdaq este cea mai recentă etapă în eforturile noastre de a oferi utilizatorilor acces localizat la pieţele globale. Mulţi investitori au încă o preferinţă pentru piaţa internă, iar noi le putem pune la dispoziţie o gamă mai largă de acţiuni locale şi date superioare de preţ”, a declarat Yossi Brandes, vicepreşedinte eToro.

Brandon Tepper, director global de date la Nasdaq, a subliniat la rândul său că „extinderea accesului la date de piaţă în timp real este fundamentală pentru construirea unei comunităţi globale de investitori mai informate”.

Această extindere vine pe fondul interesului tot mai mare al investitorilor individuali din regiunea nordică: participarea pe piaţa principală a crescut de la 7,7% în 2018 la 10,6% în primul trimestru din 2025, iar bursele Nasdaq Nordic au înregistrat constant cele mai mari randamente reale anualizate la nivel global între 1966 şi 2024.

Parteneriatul urmează unor colaborări similare ale eToro cu bursele din Hong Kong, Frankfurt, Londra şi Abu Dhabi, în cadrul strategiei companiei de a-şi localiza oferta la nivel global.

