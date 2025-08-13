Europa, sub asediul unui val de căldură ”excepţional”

English Version

Un val de căldură de o intensitate rar întâlnită loveşte o mare parte a Europei, aducând temperaturi care depăşesc 42 de grade Celsius în Franţa, Portugalia, Spania şi în mai multe state din Balcani. Situaţia a determinat autorităţile să emită alerte de risc extrem de incendii şi să impună măsuri speciale de prevenţie.

• Franţa: alertă roşie în 12 departamente

Sudul şi centrul Franţei se află de luni sub alertă roşie, potrivit Meteo France. Temperaturile maxime depăşesc constant 40°C, cu vârfuri locale de 42°C, iar meteorologii avertizează că se pot stabili noi recorduri. Fenomenul, început vinerea trecută, a urcat dinspre sud spre nord, alimentat de valul de căldură persistent din Spania.

• Spania: nouă zile de caniculă, apogeul atins luni

Peninsula Iberică se confruntă cu temperaturi extreme încă din 3 august, iar apogeul valului a fost atins luni, potrivit Agenţiei Spaniole de Meteorologie (Aemet). În Ţara Bascilor şi Navarra, termometrele vor depăşi 42°C, iar insulele Baleare şi Canare vor resimţi, de asemenea, valori sufocante.

• Portugalia: 43°C şi stare de alertă prelungită

Portugalia înregistrează maxime de până la 43°C, în condiţiile în care autorităţile menţin starea de alertă cel puţin până miercuri, din cauza riscului ridicat de incendii. În ultimele zile, ţara s-a confruntat cu multiple focare de vegetaţie, alimentate de vânturi puternice şi aer uscat.

• Regatul Unit şi Elveţia: temperaturi neobişnuit de ridicate

Marea Britanie intră în al patrulea val de căldură al verii, cu temperaturi de peste 33°C în Anglia şi Ţara Galilor, iar MET avertizează că pot apărea furtuni izolate. Elveţia se pregăteşte pentru maxime de 37°C în Geneva şi peste 30°C în majoritatea zonelor de câmpie.

• Italia: cel mai puternic val al verii

Italia se află în mijlocul celui mai intens val de căldură din acest an, generat de un anticiclon nord-african. Temperaturile depăşesc frecvent 35°C, cu vârfuri de 40°C în sud şi centru, iar meteorologii estimează că valul va persista până la finalul săptămânii.

• Balcanii şi România: termometre la peste 40°C

În Balcanii de Vest, vremea este în general senină, dar caniculară: 41°C în Macedonia de Nord, 40°C în Serbia şi 39°C în Croaţia. România a emis luni o avertizare pentru maxime de 41°C şi risc ridicat de incendii. Albania, lovită şi ea de temperaturi extreme şi incendii, a primit ajutor internaţional pentru stingerea focarelor.