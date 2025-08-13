Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Europa, sub asediul unui val de căldură ”excepţional”

O.D.
Ziarul BURSA #Internaţional / 13 august

Europa, sub asediul unui val de căldură ”excepţional”

English Version

Un val de căldură de o intensitate rar întâlnită loveşte o mare parte a Europei, aducând temperaturi care depăşesc 42 de grade Celsius în Franţa, Portugalia, Spania şi în mai multe state din Balcani. Situaţia a determinat autorităţile să emită alerte de risc extrem de incendii şi să impună măsuri speciale de prevenţie.

Franţa: alertă roşie în 12 departamente

Sudul şi centrul Franţei se află de luni sub alertă roşie, potrivit Meteo France. Temperaturile maxime depăşesc constant 40°C, cu vârfuri locale de 42°C, iar meteorologii avertizează că se pot stabili noi recorduri. Fenomenul, început vinerea trecută, a urcat dinspre sud spre nord, alimentat de valul de căldură persistent din Spania.

Spania: nouă zile de caniculă, apogeul atins luni

Peninsula Iberică se confruntă cu temperaturi extreme încă din 3 august, iar apogeul valului a fost atins luni, potrivit Agenţiei Spaniole de Meteorologie (Aemet). În Ţara Bascilor şi Navarra, termometrele vor depăşi 42°C, iar insulele Baleare şi Canare vor resimţi, de asemenea, valori sufocante.

Portugalia: 43°C şi stare de alertă prelungită

Portugalia înregistrează maxime de până la 43°C, în condiţiile în care autorităţile menţin starea de alertă cel puţin până miercuri, din cauza riscului ridicat de incendii. În ultimele zile, ţara s-a confruntat cu multiple focare de vegetaţie, alimentate de vânturi puternice şi aer uscat.

Regatul Unit şi Elveţia: temperaturi neobişnuit de ridicate

Marea Britanie intră în al patrulea val de căldură al verii, cu temperaturi de peste 33°C în Anglia şi Ţara Galilor, iar MET avertizează că pot apărea furtuni izolate. Elveţia se pregăteşte pentru maxime de 37°C în Geneva şi peste 30°C în majoritatea zonelor de câmpie.

Italia: cel mai puternic val al verii

Italia se află în mijlocul celui mai intens val de căldură din acest an, generat de un anticiclon nord-african. Temperaturile depăşesc frecvent 35°C, cu vârfuri de 40°C în sud şi centru, iar meteorologii estimează că valul va persista până la finalul săptămânii.

Balcanii şi România: termometre la peste 40°C

În Balcanii de Vest, vremea este în general senină, dar caniculară: 41°C în Macedonia de Nord, 40°C în Serbia şi 39°C în Croaţia. România a emis luni o avertizare pentru maxime de 41°C şi risc ridicat de incendii. Albania, lovită şi ea de temperaturi extreme şi incendii, a primit ajutor internaţional pentru stingerea focarelor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 august

Citeşte Ziarul BURSA din 13 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0683
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3688
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3875
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8777
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.0966

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb