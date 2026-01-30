Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Falcă: "Acordurile cu Mercosur şi India vor stimula industria auto din primăvară"

O.S.
Politică / 30 ianuarie, 16:12

Sursa foto: Facebook/Gheorghe Falcă



Acordurile semnate de Uniunea Europeană cu ţările Mercosur şi India ar putea relansa industria automotive din judeţul Arad, dar şi la nivel naţional, a declarat europarlamentarul Gheorghe Falcă, preşedintele PNL Arad, conform Agerpres. Aceleaşi acorduri ar urma să conducă la o creştere rapidă a vânzărilor de automobile către noile pieţe, potrivit spuselor lui Falcă, arată Agerpres. Beneficiile se vor resimţi încă din această primăvară, stimulând atât producţia locală, cât şi exporturile, subliniază sursa citată.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri la Arad, Gheorghe Falcă a prezentat avantajele acordurilor semnate de UE cu ţările Mercosur şi India, subliniind că temerile exprimate de fermieri nu ar trebui să existe, cel puţin în România, care în prezent nu importă porumb, grâu sau produse similare din aceste zone, potrivit Agerpres. El a explicat că importul de şrot de soia din Mercosur ar aduce beneficii crescătorilor de animale din România, deoarece aceştia vor putea achiziţiona produsul la un preţ mult mai mic, a precizat europarlamentarul, menţionează sursa citată.

Falcă spune că acordul cu Mercosur aduce avantaje industriei, cu impact minor asupra agriculturii, iar România are de câştigat, relatează Agerpres.

Europarlamentarul a menţionat industria de componente auto din judeţul Arad, conectată la marii producători europeni de automobile, şi a precizat că relansarea acesteia este aşteptată chiar în următoarele luni, potrivit Agerpres.

"Avem o economie strâns legată de industria auto. Trebuie să ne amintim că Aptiv Ineu s-a închis şi că Leoni îşi reduce personalul. Odată cu aceste acorduri, există speranţa că industria va reveni, şi nu doar atât, ci va deveni mai puternică, va crea locuri de muncă şi va aduce stabilitate. Industria automotive va putea exporta fără taxe, iar comenzile vor creşte. Atunci când comenzile cresc, producţia de componente se reactivează, ceea ce înseamnă că din primăvară industria noastră de componente îşi va reveni rapid. În cazul judeţului Arad, revenirea completă a locurilor de muncă este o perspectivă realistă şi se va realiza foarte rapid”, a spus Falcă, conform datelor furnizate de Agerpres.

El estimează că în acest an exporturile de autoturisme din Europa vor creşte, ceea ce va genera comenzi tot mai mari pentru fabricile de componente din Arad, dar şi din restul ţării, după cum arată Agerpres.

Europarlamentarul a afirmat că România se află pe primul loc în Europa la producţia de cablaje auto, volane şi filtre de aer, iar o creştere de doar 1% a industriei auto germane ar genera o creştere de 4% pentru industria automotive din ţara noastră, relatează Agerpres.

Judeţul Arad a fost afectat în ultimul an de concedieri colective în industria automotive, vizând sute de angajaţi, potrivit datelor comunicate de Agerpres. Fabrica Leoni a notificat recent autorităţile că va concedia, în următoarele luni, 465 de angajaţi din unitatea sa din Arad, conform informaţiilor transmise de Agerpres. La finalul anului trecut, producătorul de componente auto Aptiv Ineu şi-a închis fabrica pentru a-şi muta producţia în afara Uniunii Europene, anunţând concedierea a aproximativ 900 de salariaţi, după cum notează Agerpres. De asemenea, la finalul lunii iunie 2025, fabrica de vagoane marfă din Arad, Astra Rail Industries, deţinută anterior de compania Greenbrier, a fost închisă, iar 699 de angajaţi au fost disponibilizaţi, conform raportărilor Agerpres.

Numărul şomerilor din judeţul Arad a crescut cu 11% pe parcursul anului 2025, potrivit datelor comunicate de Agerpres. Rata şomajului a ajuns la 2,01% (3.847 şomeri) la finalul lunii decembrie, conform informaţiilor transmise de Agerpres.

