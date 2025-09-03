Familia ECLAR colectează ambalajele proprii de la clienţi în vederea reciclării

Incepand cu luna august, producatorul roman de detergent ECLAR FACTORY RO implementeaza serviciul de retur ambalaje prin care clientii le pot trimite spre reciclare, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Demersul are ca scop reducerea deseurilor, sustinerea responsabilizarii sociale a publicului si promovarea economiei circulare.

ECLAR FACTORY RO - primul producator din Romania care a dezvoltat si industrializat o reteta autentica de detergent cu bicarbonat de sodiu, sub marca Familia ECLAR - vine cu o noua inovatie atat pentru consumatori, cat si pentru industria din care face parte: colectarea ambalajelor proprii uzate, de la clienti, in scopul reciclarii.

Procedura de retur a ambalajelor goale ECLAR se desfasoara dupa un mecanism foarte simplu: la fiecare comanda initiata in magazinul online Familia ECLAR - https://familiaeclar.ro - clientul are la dispozitie butonul „Recicleaza canistrele vechi”; prin bifarea acestei casute, clientul isi exprima dorinta ca, la livrarea comenzii, sa predea curierului canistrele goale, de la comenzile anteriore, in scopul reciclarii.

„Nu a fost un proces simplu, insa ne-am dorit cu adevarat sa aducem pe piata acest serviciu. Daca pana acum am produs un detergent prietenos cu mediul, am vrut sa facem si mai mult de atat si sa oferim o solutie mai ampla de protejare a mediului. In Romania suntem abia la inceput de drum in ceea ce priveste reciclarea, de aceea credem ca fiecare mic proiect conteaza si face diferenta. Iar noi ne dorim sa sustinem un viitor mai bun, pentru copiii nostri.” - Ramona Ungureanu, administrator ECLAR FACTORY RO SRL

Potrivit sursei, ambalajele de detergenti din plastic (HDPE sau PET) nu sunt incluse in Sistemul de Garantie-Returnare (SGR) din Romania, astfel incat nu pot fi valorificate de catre public pe aceasta cale, protejand, totodata, mediul inconjurator.

De asemenea, din cauza compozitiei chimice a produsului pe care il contin, refolosirea directa a acestor flacoane este o provocare dificila si costisitoare pentru producatori, deoarece ar fi nevoie ca ele sa treaca printr-un proces complex de curatare si igienizare. Prin urmare, ambalajele uzate de detergenti sunt destinate, in general, reciclarii, nu reutilizarii.

Acest demers implica colectarea si sortarea lor de catre o societate autorizata, macinarea materialului plastic, topirea si transformarea acestuia in granule care devin materie prima pentru producerea de noi ambalaje sau de alte produse din plastic.

„Ambalajele detergentilor lichizi, de obicei fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), sunt foarte potrivite pentru reciclare. A fost inca un motiv sa implementam acest proiect cat mai rapid. In prezent, majoritatea companiilor producatoare de ambalaje folosesc plastic reciclat (rHDPE) pentru a fabrica o parte sau chiar integral ambalajele noi, ceea ce reduce considerabil consumul de plastic virgin. Este una dintre strategiile de sustinere a economiei circulare si depunem toate eforturile pentru a ne alinia activitatea la aceasta politica extrem de utila pentru protejarea mediului” - Ramona Ungureanu, administrator ECLAR FACTORY RO SRL.

Din luna februarie a acestui an a intrat in vigoare Regulamentul privind Ambalajele si Deseurile de Ambalaje (PPWR) care obliga agentii economici sa ia masuri concrete pentru reducerea deseurilor de ambalaje, document care va fi aplicat in Romania incepand cu 12 august 2026.