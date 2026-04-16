FEDBET lansează platforma „Costul interdicţiilor” pentru analiza industriei de gambling

A.G.
Comunicate de presă / 16 aprilie, 21:07

Federaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET) a lansat platforma online „costulinterdictiilor.ro”, un instrument de informare dedicat analizei impactului economic şi social al interzicerii jocurilor de noroc tradiţionale, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Conform aceleiaşi surse, astfel de măsuri ar putea genera pierderi de peste 700 de milioane de euro anual la bugetul de stat şi un impact economic total estimat la peste 1,33 miliarde de euro, precum şi reducerea numărului de locuri de muncă în sector.

„Federaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET) anunţă lansarea platformei www.costulinterdictiilor.ro, un demers dedicat informării publicului larg şi autorităţilor cu privire la impactul interzicerii jocurilor de noroc tradiţionale, atât la nivel central, cât şi local.

Scopul acestei platforme este de a aduce mai multă transparenţă în dezbaterea publică privind jocurile de noroc în regim de retail, prin crearea unei arhive digitale care centralizează date relevante despre industria de gambling din România.

Potrivit datelor disponibile deja pe platformă, impactul estimat al interdicţiilor jocurilor de noroc tradiţionale este semnificativ: peste 1,33 miliarde de euro impact economic total anual, aproape 30.000 de români vor rămâne fără loc de muncă şi pierderi directe la bugetul de stat de peste 700 de milioane de euro anual. Impactul este amplificat şi de reducerea finanţării sportului olimpic, paralimpic şi privat, precum şi a unor proiecte finanţate din Fondul Cultural Naţional şi Fondul Cinematografic.

Acest website va fi actualizat, în mod constant, cu informaţii despre hotărârile adoptate de consiliile locale privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc tradiţionale, precum şi cu analiza impactului generat de aceste decizii.

Pentru o înţelegere concretă la nivel local, platforma pune la dispoziţie o hartă interactivă a impactului în principalele municipii din România, realizată pe baza datelor oficiale din registrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care evidenţiază efectele financiare şi sociale ale interdicţiilor pentru fiecare dintre respectivele comunităţi.

„Am lansat această platformă pentru ca informaţiile să fie centralizate şi accesibile oricui, astfel încât publicul şi decidenţii să înţeleagă mai bine impactul real al interdicţiilor. În absenţa unor politici fundamentate pe date se pot genera efecte nedorite, precum migrarea consumului către piaţa neagră şi diminuarea capacităţii statului de a controla şi reglementa eficient acest domeniu. Platforma îşi propune să ofere un instrument obiectiv de analiză, care să arate care sunt costurile reale ale interdicţiilor şi să susţină decizii informate”, a declarat preşedintele Federaţiei Organizatorilor de Jocuri de Noroc, Alexandru Domşa.

Platforma www.costulinterdictiilor.ro va fi pusă la dispoziţia autorităţilor centrale şi locale, reprezentanţilor mass-media şi tuturor entităţilor interesate de specificul acestui domeniu, ca instrument de informare şi suport în procesul decizional.”

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

