Federaţia Silva - Ministerul Justiţiei solicită refacerea proiectului de HG privind ”reforma” Romsilva!

T.B.
Comunicate de presă / 12 august, 10:18

Federaţia Silva - Ministerul Justiţiei solicită refacerea proiectului de HG privind ”reforma” Romsilva!

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Autonome a Pădurilor - Romsilva că proiectul nu este făcut corect, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Am cerut constituirea unui grup de lucru format din specialişti din toate instituţiile şi organizaţiile care cunosc şi lucrează în sectorul silvic tocmai pentru a putea un construi un proiect coerent de eficientizare a Romsilva. Din păcate, în locul consultărilor cu specialiştii, reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor au ales să declanşeze o campanie de denigrare a regiei şi angajaţilor săi.

În opinia noastră, campania de denigrare, bazată doar pe câteva situaţii care erau excepţii de la regulă şi care se puteau îndrepta imediat, a avut rolul de a obţine susţinerea publicului larg în procesul de slăbire a autorităţii acestei regii care administrează pădurile statului român. S-a căutat obţinerea unei reacţii publice ostile la adresa Romsilva şi a angajaţilor săi pentru a diminua încrederea în capacitatea regiei de a îngriji pădurile României.

Teoretic, ministerul şi-a asigurat, prin exagerări şi dezinformări repetate, „aplauzele” societăţii civile, care a fost „convinsă” de necesitatea „reformării” Romsilva. Numai că propunerea de reorganizare a regiei s-a tradus într-un proiect eronat, în care sunt amestecate greşeli de ordin juridic, administrativ şi de specialitate, care nu pot permite niciunui guvern să şi-l asume.

Într-o adresă trimisă doamnei Diana-Anda Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Justiţiei desfiinţează literalmente proiectul de HG privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a RNP - Romsilva.

Adresa Ministerului Justiţiei este oficială, are numărul 2/49886/2025/07.08 şi este semnată de ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu.

În document sunt prezentate o serie de observaţii de legalitate şi de conţinut. Iată doar câteva dintre acestea:

Obiectul de reglementare a proiectului de HG nu vizează doar adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ci şi reorganizarea regiei, în sensul reorganizării unităţilor fără personalitate juridică prin diminuarea numărului de direcţii silvice judeţene. Aceste măsuri sunt „lipsite de suport legal de nivel primar.”

Chiar titlul proiectului de HG este înşelător - „nu reflectă în mod real intenţia de reglementare”.

„În lipsa unui temei special de nivel primar, Romsilva nu poate fi reorganizată prin prezentul proiect de HG.”

Prevederile proiectului de HG care privesc personalul silvic nu respectă legislaţia în materie de muncă.

Prezenţa indicatorilor financiari şi nefinanciari ai directorilor regiei în proiectul de HG este „lipsită de temei legal la nivel primar.” Legislaţia stabileşte că aceşti indicatori ţin de Consiliul de Administraţie şi Directorul General.

Lista de erori este foarte lungă şi pune la îndoială capacitatea mecanismul instituţional intern al ministerului de resort de a redacta proiecte legislative. Într-un stat de drept, voinţa politică pentru a produce o schimbare în bine este necesară, dar nu este şi suficientă atunci când se ajunge la elaborarea unor acte normative. Sunt necesare, pe de-o parte, cunoaşterea şi respectarea condiţionalităţilor legale, iar pe de altă parte, cunoaşterea specifică a domeniului în care se doresc schimbări.

Proiectul de HG privind reorganizarea Romsilva nu este acoperit, iată, nici juridic, nici profesional, din perspectiva cunoaşterii domeniului silviculturii. Reiterăm invitaţia noastră de a forma un grup de lucru cu profesionişti care să ducă la elaborarea unei propuneri valide din toate punctele de vedere.

Pădurile statului nu pot fi puse în pericol prin exerciţii de imagine amatoriceşti sau prin scoaterea din ecuaţia administrării acestor păduri a RNP Romsilva. Nu există nicio altă instituţie, companie, firmă sau ONG care poate depăşi capitalul de cunoaştere şi experienţă al silvicultorilor din Romsilva.

