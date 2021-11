FLORIN CÎŢU:''PNRR nu poate fi renegociat''

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat că renegocierea PNRR nu este posibilă şi a anunţat că, ieri, a semnat, în calitate de ministru interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, ultimul document, potrivit Agerpres.

"Nu se poate. Doar în 2023 putem să facem ajustări mici, dar dacă ne uităm la progresul pe anumite capitole şi dacă progresul nu este cel dorit, atunci putem să discutăm, dar foarte puţin, cu Comisia. Orice discuţie despre PNRR, despre renegociere ar însemna să luăm totul de la zero şi ar însemna să pierdem banii. Tocmai astăzi am semnat ultimul document pentru a primi cei 1,8 miliarde de euro şi România nu-şi permite să o ia de la zero. (Aceşti bani - n.r.) cred că vin în următoarele săptămâni, ar trebui să intre în conturi în România", a spus Cîţu joi seara, la TVR1, întrebat despre ideea PSD de renegociere a PNRR.

Acesta a subliniat că banii din PNRR sunt folosiţi pentru implementarea proiectelor.

"Sunt bani pentru proiecte. Unul dintre ele este conectarea caselor de marcat la ANAF şi aici se vor face decontări pentru anumite cheltuieli care au fost făcute", a declarat preşedintele PNL, precizând că banii din PNRR nu merg către majorarea pensiilor, de exemplu.

Cîţu a afirmat că este "şi fericit şi liniştit" că PNL are Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

"Este vorba de 80 de miliarde de euro care vin până în 2028, care vor fi canalizaţi pe Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi aşa am încredere că se vor duce exact la proiectele pentru care au fost destinaţi şi nu vor fi irosiţi aceşti bani", a spus el.

Pe de altă parte, preşedintele PNL a vorbit despre rectificarea bugetară care a fost realizată de noul ministru al Finanţelor, susţinând că unele cheltuieli nu ar trebui realizate în prezent.

"Am văzut rectificarea bugetară. Menţinem deficitul peste 7%. Am văzut că se alocă nişte sume în Fondul de rezervă, se mai alocă nişte sume cumva, nu am văzut în detaliu, am văzut doar ce a fost prezentat pe partea de transparenţă decizională. Cred că sunt unele cheltuieli care nu trebuie făcute acum, dar este decizia noului Guvern. (...) Ştiu că se vor da nişte bani la subvenţia pentru Metrorex şi CFR Călători, deşi acolo am spus de la începutul anului că fără o reformă nu mai dau bani şi aici a fost iarăşi o dispută cu foştii parteneri de coaliţie de la USR, care opt luni de zile nu au făcut nicio reformă şi am ţinut sub control aceste cheltuieli şi la rectificarea din vară. Văd că acum se duc câteva sute de milioane şi către Metrorex şi CFR Călători", a menţionat Cîţu.