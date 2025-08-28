Fondul Proprietatea: De ce Comitetul Reprezentanţilor preferă Roca FP pentru funcţia de administrator?

English Version

Decizia Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea (FP) de a propune acţionarilor parteneriatul dintre IRE AIFM din Luxemburg şi Impetum Management - denumit Roca FP - drept nou administrator al fondului a avut la bază o serie de criterii-cheie, legate de aspecte organizatorice, strategia de investiţii, reglementare, personal şi structura remuneraţiei, conform raportului comitetului, publicat ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), ce poate fi consultat integral în ataşament.

În cadrul parteneriatului, IRE va acţiona în calitate de administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA) extern şi administrator unic al FP, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, iar Impetum va acţiona drept consultant pentru IRE, în vederea gestionării portofoliului FP, pe baza cunoaşterii pieţei româneşti.

• ”Cadrul operaţional propus de IRE nu necesită o perioadă de tranziţie pentru înfiinţare şi dezvoltare”, conform raportului Comitetului Reprezentantului FP

În ceea ce priveşte aspectele organizatorice, comitetul susţine că IRE a demonstrat capacităţi solide în materie de reglementare şi conformitate la nivel european, aliniate la standardele globale, precum şi experienţă vastă în gestionarea fondurilor de investiţii alternative pe pieţele locale. ”Firma are o prezenţă puternică în Europa Centrală de peste 20 de ani, deservind o bază diversificată de clienţi. În prezent, gestionează active în valoare de două miliarde de euro la nivel global, aproximativ 70 % din activele administrate fiind expuse în UE”.

Potrivit raportului, acordul de consultanţă încheiat între IRE şi Impetum a demonstrat capacitatea operaţională a IRE în jurisdicţia română, inclusiv în ceea ce priveşte sistemele de suport necesare. ”Cadrul operaţional propus de IRE nu necesită nicio perioadă de tranziţie pentru înfiinţare şi dezvoltare sau angajarea de personal, permiţând preluarea imediată a responsabilităţilor în calitate de AFIA al FP”, scriu reprezentanţii FP în raport.

Legat de strategia de investiţii, membrii comitetului spun că propunerea Roca FP a fost considerată credibilă, relevantă şi adaptată la lichiditatea şi structura capitalului actuală a FP. ”Accentul pus pe investiţii de dimensiuni relativ reduse în companii cu potenţial de creştere intern şi capabile să acceseze finanţări cu capital de tip grant a determinat CR să considere propunerea mai fezabilă în condiţiile actuale ale pieţei şi având în vedere lichiditatea actuală şi estimată viitoare a FP, precum şi discountul actual şi istoric faţă de valoarea activului net, decât strategiile care necesită vânzări de active la scară largă sau majorări de capital”, se menţionează în raport.

În plus, abordarea etapizată, care începe cu o perioadă de stabilizare înainte de lansarea de noi investiţii, a fost aliniată la obiectivele de tranziţie pe termen lung ale FP, au mai punctat membrii CR.

În esenţă, strategia propusă de Roca FP se bazează pe două direcţii:

• Investiţii directe în companii româneşti şi din regiunea Europei Centrale şi de Est, axate pe sectoare cu potenţial mare de creştere precum tehnologia, sănătatea, energia regenerabilă şi industriile de producţie;

• Alocarea strategică a unei părţi a capitalului într-o componentă de tip Fond de Fonduri (FoF), care să susţină fonduri de private equity, venture capital şi alte alternative investiţionale.

”CR subliniază că propunerea unei noi strategii pentru Fondul Proprietatea va necesita atât aprobarea autorităţilor de reglementare, cât şi a acţionarilor. În cazul în care aprobările necesare din partea autorităţilor de reglementare sau a acţionarilor nu sunt obţinute, strategia existentă va fi menţinută, concentrându-se pe răscumpărarea acţiunilor, plata integrală a dividendelor (netă de cheltuieli) şi creşterea valorii companiilor din portofoliu, cu sprijinul granturilor din surse publice de finanţare”, se menţionează în raport.

• ”IRE a prezentat o structură complet autorizată şi operaţională, ce are capacitatea să opereze în România ca AFIA autorizat în UE”, potrivit raportului

În ceea ce priveşte partea de reglementare, membrii comitetului afirmă că IRE a prezentat o structură AFIA complet autorizată şi operaţională, autorizată în Luxemburg şi având capacitatea de a opera în mod credibil în România ca AFIA autorizat în UE. ”IRE (cu sprijinul Impetum) a demonstrat că înţelege mediul de reglementare local şi cerinţele operaţionale, ceea ce a fost considerat un punct forte esenţial”, se arată în raport.

Nu sunt necesare măsuri de restructurare sau reautorizare (altele decât procedura de paşaportare AFIA), mai spun membrii CR, adăugând: ”În plus, autorizaţia din Luxemburg oferă acces la un cadru de guvernanţă robust, la o infrastructură operaţională bine stabilită şi la avantajele reputaţionale asociate cu operarea într-o jurisdicţie financiară a UE bine cotată”.

Legat de aspectele de personal, în raport se menţionează că propunerea Roca FP include o echipă dedicată (inclusiv o echipă dedicată din partea Impetum, în calitate de consultant al IRE cu privire la rolul propus ca AFIA al FP) cu experienţă în investiţii în România şi în colaborarea cu părţile implicate relevante. ”Componenţa echipei reflectă o atenţie explicită acordată expertizei pe piaţa locală, cunoştinţelor practice privind cadrul de reglementare din România şi relaţiilor deja existente cu părţile implicate locale relevante, toate acestea fiind identificate ca factori esenţiali pentru o implementare eficientă şi respectarea permanentă a legislaţiei aplicabile”, spun membrii CR.

• ”Ambii candidaţi au propus optimizarea şi vânzarea selectivă a unor părţi din portofoliul actual al FP, prezentând în acelaşi timp cadre viabile de implementare”, potrivit raportului

Potrivit raportului, în afară de Roca FP, a mai existat un candidat care a intrat în faza finală a procesului de selecţie pentru administrarea fondului cu un mandat de patru ani, respectiv un AFIA cu sediul în Luxemburg în parteneriat cu un administrator global de active de infrastructură.

Acesta a propus o strategie de investiţii pe termen lung în infrastructură utilizând vehicule cotate la bursă. Printre caracteristicile cheie ale propunerii erau: deschiderea unui birou în Bucureşti dedicat gestionării FP, folosindu-se de prezenţa sa deja existentă în domeniul infrastructurii în Europa Centrală şi de Est; concentrarea pe investiţiile existente ale FP în infrastructură, urmărind maximizarea valorii pentru acţionari prin protejarea şi creşterea valorii portofoliului existent al FP; realizarea de noi investiţii în infrastructuri critice pe termen lung în România, utilizând vehicule de investiţii cotate la bursă.

”Ambii candidaţi au propus optimizarea şi vânzarea selectivă a unor părţi din portofoliul actual al FP, prezentând în acelaşi timp cadre viabile de implementare”, se mai arată în raportul publicat ieri la BVB.

• Alegerea administratorului Fondului Proprietatea va avea loc la finele lunii viitoare; un grup de acţionari contestă selectarea parteneriatului ROCA FP

Alegerea administratorului Fondului Proprietatea de către acţionarii FP va avea loc în data de 29 septembrie. Selectarea parteneriatului dintre IRE AIFM şi Impetum Management de către Comitetul Reprezentanţilor FP drept candidatul preferat este contestată de un grup de acţionari ce deţine peste 5% din drepturile de vot ale fondului, care a solicitat un audit al procesului de selecţie.

În opinia lor, procesul de selecţie s-a derulat într-un mod netransparent, acţionarii fiind privaţi de informaţii esenţiale, inclusiv cu privire la utilizarea resurselor FP. Asta, în condiţiile în care bugetul aprobat iniţial pentru procesul de selecţie a administratorului FP a fost de 3,8 milioane lei, ce a fost ulterior suplimentat cu 1,78 milioane lei.

”Acţionarii nu au nicio informaţie specifică referitoare la costul fiecărei faze a procesului de selecţie, tipul de cheltuieli în fiecare fază sau, în cazul cheltuielilor cu serviciile de consultanţă, costul livrabilelor aprobate spre plată şi măsura în care aceste livrabile sunt cele avute în vedere în contractele agreate în numele fondului” se menţionează în solicitarea auditului.

Grupul de acţionari a mai solicitat şi anularea procesului de selecţie a administratorului fondului şi aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanţilor a unui nou proces, în baza condiţiei ca acesta să aibă active în administrare cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea. Altă opţiune pentru acţionari este reînnoirea mandatului de administrator al Franklin Templeton, aflat la cârma FP din anul 2010.