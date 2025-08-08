Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fondul Proprietatea îşi restrânge oferta de răscumpărare de acţiuni

A.I.
Companii / 8 august, 18:59

Fondul Proprietatea îşi restrânge oferta de răscumpărare de acţiuni

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, a redus cantitatea de acţiuni pe care ţinteşte să o răscumpere în oferta anunţată recent, de la 120 de milioane de titluri la 80 de milioane, conform unui raport publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Decizia reducerii vine în urma solicitării de convocare a unei AGA din data de 1 august 2025 provenită din partea unor acţionari ai FP ce deţin 5,3% din fond, în care unul dintre punctele de pe ordinea de zi este aprobarea distribuirii unui dividend în valoare totală de 37,2 milioane lei.

”Se anticipează că detaliile complete ale ofertei, inclusiv preţul, vor fi anunţate dacă şi când Oferta va fi implementată şi dacă şi când aprobarea de la ASF va fi obţinută, aprobare care se estimează să fie primită în termen de zece zile lucrătoare, potrivit reglementărilor în vigoare”, potrivit raportului.

Oferta face parte din programul de răscumpărare aprobat de acţionarii fondului la finele anului trecut, prin care s-a dat undă verde achiziţionării a cel mult 320 milioane de titluri FP, în cursul acestui an. Istoric, Fondul Proprietatea a realizat ofertele la preţuri semnificative peste cele din piaţă din momentul lansării lor. Astăzi, acţiunile FP au încheiat sesiunea de tranzacţionare la preţul unitar de 0,4135 lei.

Răscumpărările urmate de anularea acţiunilor reprezintă o metodă de a susţine preţul acţiunii emitentului, de creştere a câştigului pe acţiune şi de diminuare a discount-ului dintre preţul de piaţă şi Valoarea Unitară a Activului Net.

”Depunerea solicitării de aprobare a ofertei publice anunţată prin prezentul raport nu reprezintă o garanţie că Fondul va derula efectiv oferta publică; decizia Fondului de a demara oferta publică va depinde de mai mulţi factori (inclusiv condiţiile de piaţă şi aprobarea de către ASF a documentaţiei de ofertă publică)”, se mai arată în raportul de ieri de la BVB.

Conform documentului, administratorul Franklin Templeton a numit Swiss Capital împreună cu Auerbach Grayson în calitate de agenţi şi Swiss Capital în calitate de intermediar privind răscumpărarea de acţiuni.

Pentru luna iunie, Fondul Proprietatea a raportat o Valoare Unitară a Activului Net de 0,6975 lei, echivalentul unui discount de tranzacţionare de 41%. Valoarea bursieră a FP se ridică la circa 1,47 miliarde lei.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 20:14)

    Nu se poate și sătul și cu șunca in pod, banii sunt aia care sunt.

    Vrem dividende mărețe cat mai repede, până să se mărească taxele.. OK, dar fără să ne mai gândim și la oferta de răscumpărare.

    A se supune la vot și acționarii să decidă... este până la urmă un act democratic.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb