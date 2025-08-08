Fondul Proprietatea îşi restrânge oferta de răscumpărare de acţiuni

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, a redus cantitatea de acţiuni pe care ţinteşte să o răscumpere în oferta anunţată recent, de la 120 de milioane de titluri la 80 de milioane, conform unui raport publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Decizia reducerii vine în urma solicitării de convocare a unei AGA din data de 1 august 2025 provenită din partea unor acţionari ai FP ce deţin 5,3% din fond, în care unul dintre punctele de pe ordinea de zi este aprobarea distribuirii unui dividend în valoare totală de 37,2 milioane lei.

”Se anticipează că detaliile complete ale ofertei, inclusiv preţul, vor fi anunţate dacă şi când Oferta va fi implementată şi dacă şi când aprobarea de la ASF va fi obţinută, aprobare care se estimează să fie primită în termen de zece zile lucrătoare, potrivit reglementărilor în vigoare”, potrivit raportului.

Oferta face parte din programul de răscumpărare aprobat de acţionarii fondului la finele anului trecut, prin care s-a dat undă verde achiziţionării a cel mult 320 milioane de titluri FP, în cursul acestui an. Istoric, Fondul Proprietatea a realizat ofertele la preţuri semnificative peste cele din piaţă din momentul lansării lor. Astăzi, acţiunile FP au încheiat sesiunea de tranzacţionare la preţul unitar de 0,4135 lei.

Răscumpărările urmate de anularea acţiunilor reprezintă o metodă de a susţine preţul acţiunii emitentului, de creştere a câştigului pe acţiune şi de diminuare a discount-ului dintre preţul de piaţă şi Valoarea Unitară a Activului Net.

”Depunerea solicitării de aprobare a ofertei publice anunţată prin prezentul raport nu reprezintă o garanţie că Fondul va derula efectiv oferta publică; decizia Fondului de a demara oferta publică va depinde de mai mulţi factori (inclusiv condiţiile de piaţă şi aprobarea de către ASF a documentaţiei de ofertă publică)”, se mai arată în raportul de ieri de la BVB.

Conform documentului, administratorul Franklin Templeton a numit Swiss Capital împreună cu Auerbach Grayson în calitate de agenţi şi Swiss Capital în calitate de intermediar privind răscumpărarea de acţiuni.

Pentru luna iunie, Fondul Proprietatea a raportat o Valoare Unitară a Activului Net de 0,6975 lei, echivalentul unui discount de tranzacţionare de 41%. Valoarea bursieră a FP se ridică la circa 1,47 miliarde lei.